528世界月經衛生日 台大辦月經宴擂台賽

528世界月經衛生日，台大和少年報導者合辦月經宴擂台賽。（台大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕5月28日是「世界月經衛生日」，經期是女性的共同經歷，究竟經期來時吃冰會不會痛、吃巧克力可以舒緩？國立台灣大學以「月經：理論、思潮與行動」通識課程，結合大學內的學術專業、大學外的社會企業實務，在校內推動8個學期月經創新教育，落實性別平等。

台大創新設計學院與少年報導者昨（18）日合辦「紅白大廚：月經宴擂台賽」，在剛落成的台大研究生宿舍廚房進行，每組由2名大學生搭配2名小學生，在1個小時內，參賽6組要做出2道指定國家的料理，以及1道自由發揮與月經相關的料理。

請繼續往下閱讀...

首獎「金牌料理王」由溪山實小學生林洛可、重慶國小學生賴宜萱、台大健康政策與管理研究所博士生李懿珍和吳美華奪得。台大創新設計學院創新領域學士學位學程助理教授黃書緯表示，這組抽到韓國糖餅，結合台南知名的「月內餅」（煎椪餅）加入雞蛋和麻油，適合坐月子養生，還取名為「LV包」，餅皮發酵非常到位，在敲堅果、烹調流程分配也很有條理。

此外，「料理新星獎」由來自永和國小、台大、師大同學聯手獲得，這組以子宮的形狀排出印度果乾能量球，具有創意，且是由小學生主導的組別，切工及清洗也非常專業。

台大醫學系教授黃韻如表示，社會上仍然有很多人對月經說不出口，台大以月經友善、跨齡共創、飲食行動為核心的倡議，開設「月經：理論、思潮與行動」課程，月經宴是月經課創課以來最瘋狂的活動，看到大小朋友以月經為名來到台大，覺得做了很酷很了不起的事情。

設計比賽食譜的宋雅雯表示，世界各地有不同料理適合照顧月經來的人，例如韓國傳統料理海帶湯，不只是慶生會用到的料理，女性生產後和月經來時也可以喝；印度的香料及扁豆湯、日本的味噌豆腐鍋和蕨餅等。

528世界月經衛生日，台大和少年報導者合辦月經宴擂台賽。（台大提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法