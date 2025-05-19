自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

528世界月經衛生日 台大辦月經宴擂台賽

2025/05/19 13:22

528世界月經衛生日，台大和少年報導者合辦月經宴擂台賽。（台大提供）

528世界月經衛生日，台大和少年報導者合辦月經宴擂台賽。（台大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕5月28日是「世界月經衛生日」，經期是女性的共同經歷，究竟經期來時吃冰會不會痛、吃巧克力可以舒緩？國立台灣大學以「月經：理論、思潮與行動」通識課程，結合大學內的學術專業、大學外的社會企業實務，在校內推動8個學期月經創新教育，落實性別平等。

台大創新設計學院與少年報導者昨（18）日合辦「紅白大廚：月經宴擂台賽」，在剛落成的台大研究生宿舍廚房進行，每組由2名大學生搭配2名小學生，在1個小時內，參賽6組要做出2道指定國家的料理，以及1道自由發揮與月經相關的料理。

首獎「金牌料理王」由溪山實小學生林洛可、重慶國小學生賴宜萱、台大健康政策與管理研究所博士生李懿珍和吳美華奪得。台大創新設計學院創新領域學士學位學程助理教授黃書緯表示，這組抽到韓國糖餅，結合台南知名的「月內餅」（煎椪餅）加入雞蛋和麻油，適合坐月子養生，還取名為「LV包」，餅皮發酵非常到位，在敲堅果、烹調流程分配也很有條理。

此外，「料理新星獎」由來自永和國小、台大、師大同學聯手獲得，這組以子宮的形狀排出印度果乾能量球，具有創意，且是由小學生主導的組別，切工及清洗也非常專業。

台大醫學系教授黃韻如表示，社會上仍然有很多人對月經說不出口，台大以月經友善、跨齡共創、飲食行動為核心的倡議，開設「月經：理論、思潮與行動」課程，月經宴是月經課創課以來最瘋狂的活動，看到大小朋友以月經為名來到台大，覺得做了很酷很了不起的事情。

設計比賽食譜的宋雅雯表示，世界各地有不同料理適合照顧月經來的人，例如韓國傳統料理海帶湯，不只是慶生會用到的料理，女性生產後和月經來時也可以喝；印度的香料及扁豆湯、日本的味噌豆腐鍋和蕨餅等。

528世界月經衛生日，台大和少年報導者合辦月經宴擂台賽。（台大提供）

528世界月經衛生日，台大和少年報導者合辦月經宴擂台賽。（台大提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中