年菜不是人人都能補 醫曝這些體質最易腹瀉

信義馬光中醫診所中醫師郭訓宏提醒，春節期間可能出現「進補型腹瀉」，與吃太補、吃太油、吃過量或不適合自己體質有關。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕農曆春節聚餐一攤接一攤，不少人開心團聚之餘，卻發現腸胃開始抗議，中醫師提醒，這類狀況未必是腸胃炎，很可能是「進補型腹瀉」在作怪，與吃太補、吃太油、吃過量或不適合自己體質有關。

信義馬光中醫診所中醫師郭訓宏指出，過年期間大魚大肉、三餐不定時，加上熬夜、喝酒、飲料多，腸胃負擔本來就重，「進補型腹瀉」因此特別常見。與病毒、細菌引起的腸胃炎不同，進補型腹瀉多半不會發燒，若出現發燒、畏寒等全身症狀，才較可能是諾羅病毒等感染型腸胃炎，應提高警覺。

請繼續往下閱讀...

「補品本身不是壞東西，問題在於補錯、補過頭，或是體質不合。」郭訓宏說，最常出問題的是過油、過燥熱的年菜，例如麻油雞、佛跳牆，尤其家裡自煮的麻油雞往往油下得重，再加上酒精不一定完全揮發，油脂、酒精、雞皮同時刺激腸胃，容易讓腸胃蠕動變差，引發腹瀉。

他也提醒，不同體質對補品的耐受度差很多，像是脾胃虛弱型的人，平時就容易拉肚子、吃完就想上廁所，大便不成形，甚至「吃飽就想睡」，不適合油膩補品；燥熱體質的人常熬夜、嘴巴乾、口氣重、便秘，若再吃人蔘、薑母鴨、十全大補、鹿茸等溫補食材，反而會讓身體更燥熱，大便更黏更臭，甚至出現肛門灼熱疼痛；另外，膽功能較差、膽結石或膽汁分泌不良者，一吃油就拉，也要避開高油脂年菜。

除了體質，吃過量也是過年腹瀉的一大主因。郭訓宏指出，過年期間聚餐不斷，又熬夜、喝酒、久坐不動，腸胃其實早就超出負荷，只好加快排出來，這類型腹瀉通常休息一兩天就會改善。

他也提醒，不是每個人都適合補，脾胃虛弱者、年長者，以及有三高、心臟病、高血壓、糖尿病、免疫疾病、長期服藥的慢性病患者，都不建議過度進補。

至於過年怎麼吃？郭訓宏建議，第一是吃到剛飽就停，因為飽足感會延遲出現，當下覺得飽其實已經是過飽；第二是不要整天坐著，圍爐聊天、打牌久坐不動，腸胃更懶得動，記得起來走動一下；補湯選擇上，他反而推薦較平淡的藥膳「四神湯」，具有健脾、去濕作用，不燥熱、不上火、不寒涼，適合大多數體質，也是台灣氣候很合適的補法，「不分老幼，全家大小都能接受。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法