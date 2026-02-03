健康網》UCC輕急症中心首過春節 全台特別門急診（不斷更新）

各大醫院公布春節期間的門急診開設情形。圖為台大醫院急診部，示意圖。（資料照、記者邱芷柔攝）

〔健康頻道／綜合報導〕2月15日起將2月16日為除夕夜；歡度春節連假期間，有時也有醫療需求。而今（2026）年是甫成立的輕急症中心（UCC）首度在春節期間運作，衛福部健保署表示，若症狀為發燒、呼吸道或腸胃道症狀、簡單傷口、小兒急性不適等就醫需求，可至UCC看診，落實分流。《自由健康網》為您整理春節期間各醫院的急診時程，以及假日輕急症中心的營運狀況。

假日輕急症中心

衛福部健保署表示，春節期間，如果出現以下「輕急症」症狀，可就近找UCC：發燒（肌肉痠痛、頭痛、感冒症狀）；呼吸道症狀（咳嗽、喉嚨痛）；腸胃道症狀（腸胃不適、胃痛、噁心嘔吐）；簡單傷口（傷口處理、傷口縫合、扭傷、輕度燒燙傷）；小兒急性不適（小兒發燒、呼吸道及腸胃道症狀、簡單傷口處理）。春節連假期間提供7天服務，僅除夕及初五休診。

UCC六都13個據點：臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區（林森院區、昆明院區）、臺北市立聯合醫院附設信義門診部、恩樺醫院、怡和醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院、臺安醫院雙十分院、家健聯合診所、永川醫院、文雄醫院。

台北市

台大醫院：2月14日至2月22日特設「傳染病特別診」，期間下午（14:00-17:30）皆為成人診；初一（2月17日）到初三（2月19日）上午診（8:30-12:00）加開小兒診。

衛福部台北醫院：除夕（2月16日）至初三（2月19日）上午時段，內科、外科、兒科、泌尿科、精神科及骨科等多科別採「各開一診」方式提供看診服務，初一至初三下午也安排內科、外科與兒科門診，協助民眾因應假期間常見的急性不適與慢性病需求，初四（2月20日）上、下午門診恢復正常，夜間停診，初五（2月21日）全面正常開診。

初一至初三同步加開「春節呼吸道特別門診」，提供成人與兒科上午、下午門診服務，協助分流呼吸道症狀病人，讓有呼吸道症狀的民眾能更快分流看診，縮短等候時間，同時也能降低急診壓力，提升整體就醫效率。

假日輕急症中心：2月14日至2月22日春節連假期間，除2月16日（除夕）及2月21日（初五）外，其餘日期均有開設，開設時間為8時～24時。若症狀為發燒、呼吸道或腸胃道症狀、簡單傷口、小兒急性不適等就醫需求，可至UCC看診，假日輕急症就診分流更省時便利。

新北市

土城長庚醫院：2月14日正常門診，2月15日週日無門診，2月16日（除夕）未提供門診服務，初一至初三共開設14診春節特別門診兼傳染病特別門診，初一至初三的上、下午時段均有門診服務，每天開診科別可至醫院官網查詢，2月20日起恢復正常門診。

恩主公醫院：春節期間急診照常運作；特別開設春節傳染病特別門診，於初一 （2/17）至初三 （2/19）上午 09:00-12:00與下午 14:00-17:00時段開診，看診地點設於復興大樓 B1 FLU 診間，提供有呼吸道症狀的民眾就醫服務，同時分流輕症病患。

基隆市

桃園市

新竹縣市

新竹縣衛生局表示，考量農曆春節初一至初三，診所大多未開診，轄內的中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹台大分院竹北院區生醫醫院、東元綜合醫院、仁慈醫院、台北榮總新竹分院，都加開部分科別門診，急診24小時不打烊。

苗栗縣

台中市

彰化縣市

南投縣

南投縣衛生局協調縣內10家醫院於春節期間維持穩診及住院服務，其中7家急救責任醫院於春節期間持續提供24小時急診醫療服務：衛生福利部南投醫院、彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院、佑民醫療社團法人佑民醫院、埔里醫療財團法人埔里基督教醫院、臺中榮民總醫院埔里分院、竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、東華醫院。

多數醫院於除夕前（2月14日）維持正常門診，除夕（2月16日）至初六（2月22日）期間，部分院所提供春節特別門診服務，並自初七（2月23日）起恢復正常門診，民眾可撥打春節門診查詢專線0800-030598，或透過南投縣政府衛生局網站、中央健康保險署醫療院所查詢系統，或下載「全民健保行動快譯通APP」，查詢急、門診服務資訊。

雲林縣

嘉義縣市

嘉義長庚：大年初一（2/17）至初三（2/19）由內科、外科、兒科及耳鼻喉科等專科，共同開設「春節傳染病特別門診」20診次，提供民眾各專科病症需求，包括出現類流感、腸胃炎等輕症，勿因輕微的呼吸道及腸胃症狀湧入急診，造成醫療量能負荷。嘉義長庚表示，民眾可透過現場、網路掛號、長庚E指通APP等完成預約掛號，並依預約時間就診；而初四（2/20）起門診恢復正常看診。

台南市

高雄市

高雄市衛生所表示，桃源、茂林及那瑪夏3原民區的衛生所將於春節期間維持每日看診服務，六龜區衛生所則於除夕、初二及初四上午及下午提供門診醫療及血液透析服務，確保偏遠區民眾及腎友健康。田寮、甲仙、內門、杉林、彌陀、永安等偏遠地區衛生所春節期間則視當地醫療量能情況開診。

文雄醫院：院內高雄市輕急症中心（UCC）開診日期為2月14、15、17至20及22日，每日上午8時至晚上24時提供看診服務。

屏東縣

宜蘭市

花蓮縣

台東縣

