健康網》春節看病免煩惱！ 全台春節門診一次整理（不斷更新）

〔健康頻道／綜合報導〕馬年的腳步近了，今年春節假期長達9天。衛福部首度在「全民健保行動快易通│健康存摺APP」設置「春節院所服務查詢」專區，讓有需求民眾就近就醫，過個好年。此外，《自由時報健康網》為便利民眾就醫，特地彙整各縣市相關資訊，詳細資訊請上各醫療院所網頁查詢。

衛福部在馬年推出16億元健保加成方案，鼓勵各醫療院所開診，截至目前為止，醫療院所開診率逾7成，部立醫院門診開診率近9成，診所也由過去2%提升至4%。此外，不少醫院也同步開放彈性開床、預留床位並啟動跨院調度。

「全民健保行動快易通│健康存摺APP」設置「春節院所服務查詢」專區。民眾只要下載APP，不必登入個人帳號即可查詢，也可以利用官網查詢。《自由時報健康網》也將在各縣市門診資訊中連結相關資訊：

●新北市

1.土城長庚醫院說明，2月14日正常門診，2月15日週日無門診，除夕（2月16日）未提供門診服務，初一至初三共開設14診春節特別門診兼傳染病特別門診，初一至初三的上、下午時段均有門診服務，每天開診科別可至醫院官網查詢，2月20日起恢復正常門診。

2.衛生福利部台北醫院在春節期間持續開設門診醫療，另初一至初三加開「春節呼吸道特別門診」，提供成人與兒科上午、下午門診服務。

除夕（2月16日）至初三（2月19日）上午時段，內科、外科、兒科、泌尿科、精神科及骨科等多科別採「各開一診」方式提供看診服務，初一至初三下午也安排內科、外科與兒科門診，協助民眾因應假期間常見的急性不適與慢性病需求，初四（2月20日）上、下午門診恢復正常，夜間停診，初五（2月21日）全面正常開診。

●基隆

1.衛生福利部基隆醫院在農曆春節期間將持續開設門診，提供醫療服務，另外特別加開「傳染病特別門診」

除夕（2月16日）至初五（2月21日）上午時段，都有開設門診提供看診服務，每天開診科別如下：

16日（除夕）有腎臟科、外科、骨科、泌尿科、兒科、精神科、眼科、中醫科、皮膚科。

初一（17日）有心臟科、外科、骨科、兒科。初二（18日）有腎臟科、外科、骨科、神經外科、兒科、精神科、皮膚科。

初三（19日）有肝膽腸胃科、心臟科、內分泌新陳代謝科、外科、骨科、泌尿科、兒科、精神科、中醫科。

初四（20日）有胸腔內科、腎臟科、外科、胸腔外科、骨科、泌尿科、兒科、中醫科。初五（21日）有心臟科、內分泌新陳代謝科、外科、骨科、兒科、精神科、復健科、中醫科。

●宜蘭

宜蘭今年春節期間共計陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院及羅東聖母醫院等3家醫院加開特別門診，紓解急診就醫人潮。

1.陽明交大附設醫院於初一（2月17日）上、下午開設內科門診；初二（2月18日）上午開設兒科、下午內科；初三（2月19日）上午兒科、下午外科。

2.聖母醫院初一上午外科、下午內科；初二上午外科、下午兒科及內科；初三上午外科、下午兒科及內科。

3.羅東博愛醫院初一上、下午開設外科，下午及晚上則是兒科；初二、初三的上午有外科、內科，下午外科、內科及兒科，晚上為兒科。

●花蓮

10家大醫院之外，有多達73家診所都有開年節門診，包括花蓮市43家、吉安鄉10家、新城鄉1家、秀林鄉5家、壽豐鄉2家、鳳林鎮3家、萬榮鄉1家、光復鄉4家、瑞穗鄉1家、玉里鎮2家、卓溪鄉1家。

除夕到初二這段期間也不用擔心找不到醫生，甚至基層診所幾乎不打烊，比如鳳林的劉明謙診所除了小年夜（2/15）、初六（2/22）沒有看診之外，其餘7天每天都有上午診，鄰近光復鄉、萬榮鄉民眾也可利用。

10家大醫院在春節期間除了24小時急診，有7家醫院開設呼吸道特別門診，包括慈濟醫院（2/15-2/16上午、2/17-2/19上午、中午）、門諾醫院（2/17-2/19上午、中午）、衛福部花蓮醫院（2/17-2/19上午、中午）、國軍花蓮總醫院（2/17-2/19上午、中午）、北榮鳳林分院（2/16上午、2/17-2/19上午、中午）、花蓮醫院豐濱分院（2/17-2/19上午、中午、晚上）、玉里慈濟醫院（2/17-2/19上午、中午）。

●桃園

1.林口長庚紀念醫院農曆初一至初三（2月17日至2月19日）開設「春節傳染病特別門診」，以分流輕症病人，也提供24小時OPAT注射服務，經急診醫師評估輕症病人，可協助轉由醫院門診進行後續治療及追蹤，不僅能減少病人留觀時間，也可減輕急診負荷。

●新竹

中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹台大分院竹北院區生醫醫院、東元綜合醫院、仁慈醫院、台北榮總新竹分院，都加開部分科別門診，急診24小時不打烊。

2月16日除夕當天，除東元醫院、仁慈醫院、新仁醫院、大安醫院、竹信醫院及林醫院開設部分科別門診，其餘醫院休診。初四及初五兩天僅東元醫院、中醫大新竹附醫、仁慈醫院及台北榮總新竹分院有正常門診，新仁醫院、竹信醫院及大安醫院為部分科別門診。

●苗栗

縣內5家醫院因應農曆春節期間傳染病之防治需求，於農曆春節大年初一至初三（2月17日至2月19日）開設特別門診。

5家醫院分別是頭份市為恭紀念醫院、苗栗市大千綜合醫院、衛生福利部苗栗醫院、苑裡鎮李綜合醫院及大湖鄉大順醫院。5家醫院於大年初一至初三（2月17至19日）的上午及下午時段都有開設特別門診；苑裡李綜合醫院則於初二、初三（2月18、19日）另有晚間特別門診。

●彰化

1.彰化秀傳醫院在春節期間，急診、住院服務照常，在門診部分，除夕（2月16日）上午部分門診，下午休診；初一（2月17日）到初三（19日）醫療與婦幼大樓部分門診；初四（2月20日）上午部分門診，下午休診；初五（2月21日）部分門診；初六（2月22日）上午胸腔與婦產科門診，下午休診。2月23日全面恢復正常門診。

2.彰基總院從除夕（2月16日）到初三（19日），急診、住院服務照常，在門診部分，耳鼻喉科暨傳染病特別門診都是在上午8點半到中午12點；兒童醫院從除夕（16日）到初三（19日），兒童暨傳染病特別門診16日除夕是在上午7點到中午12點，初一（17日）至初三（19日）則是從中午12點到下午5點。2月20日全面恢復正常看診。

●南投

7家急救責任醫院持續提供24小時急診醫療服務，多數醫院於除夕前（2月14日）維持正常門診，部分醫院除夕（2月16日）至初六（2月22日）期間開設特別門診，並自初七（2月23日）起恢復正常門診。

台中榮民總醫院埔里分院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院及東華醫院，則於農曆初一至初三（2月17日至2月19日）開設呼吸道傳染病特別門診，提供兒科、感染科、胸腔內科等實體門診服務。

●嘉義

1.嘉義基督教醫院將自1月10日起，開設「假日緊急照護門診」，於每週六、日及國定假日下午提供輕急症門診服務。

2.嘉義長庚大年初一（2/17）至初三（2/19）這3天期間，由內科、外科、兒科及耳鼻喉科等專科，共同開設「春節傳染病特別門診」20診次，提供民眾各專科病症需求，包括出現類流感、腸胃炎等輕症，勿因輕微的呼吸道及腸胃症狀湧入急診，造成醫療量能負荷。

●台東

1.以耳鼻喉頭頸外科、兒科等常見疾病最為常見，因此台東馬偕、台東基督教醫院皆有開診。台東馬偕則是僅有耳鼻喉頭頸外科、兒科在大年初二、初四下午看感冒症狀。

●台南

除夕至大年初三開診，台南目前已有875家中、西醫診所表達願於春節期間（除夕至大年初三）提供門診服務。

