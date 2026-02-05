自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》春節看病免煩惱！ 全台春節門診一次整理（不斷更新）

2026/02/05 10:30

馬年春節長達9天，在衛福部鼓勵各醫療院所開診，部立醫院門診開診率近9成，診所也由過去2%提升至4%。（資料照）

馬年春節長達9天，在衛福部鼓勵各醫療院所開診，部立醫院門診開診率近9成，診所也由過去2%提升至4%。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕馬年的腳步近了，今年春節假期長達9天。衛福部首度在「全民健保行動快易通│健康存摺APP」設置「春節院所服務查詢」專區，讓有需求民眾就近就醫，過個好年。此外，《自由時報健康網》為便利民眾就醫，特地彙整各縣市相關資訊，詳細資訊請上各醫療院所網頁查詢。

衛福部在馬年推出16億元健保加成方案，鼓勵各醫療院所開診，截至目前為止，醫療院所開診率逾7成，部立醫院門診開診率近9成，診所也由過去2%提升至4%。此外，不少醫院也同步開放彈性開床、預留床位並啟動跨院調度。

「全民健保行動快易通│健康存摺APP」設置「春節院所服務查詢」專區。民眾只要下載APP，不必登入個人帳號即可查詢，也可以利用官網查詢。《自由時報健康網》也將在各縣市門診資訊中連結相關資訊：

●新北市

1.土城長庚醫院說明，2月14日正常門診，2月15日週日無門診，除夕（2月16日）未提供門診服務，初一至初三共開設14診春節特別門診兼傳染病特別門診，初一至初三的上、下午時段均有門診服務，每天開診科別可至醫院官網查詢，2月20日起恢復正常門診。

2.衛生福利部台北醫院在春節期間持續開設門診醫療，另初一至初三加開「春節呼吸道特別門診」，提供成人與兒科上午、下午門診服務。

除夕（2月16日）至初三（2月19日）上午時段，內科、外科、兒科、泌尿科、精神科及骨科等多科別採「各開一診」方式提供看診服務，初一至初三下午也安排內科、外科與兒科門診，協助民眾因應假期間常見的急性不適與慢性病需求，初四（2月20日）上、下午門診恢復正常，夜間停診，初五（2月21日）全面正常開診。

●基隆

1.衛生福利部基隆醫院在農曆春節期間將持續開設門診，提供醫療服務，另外特別加開「傳染病特別門診」

除夕（2月16日）至初五（2月21日）上午時段，都有開設門診提供看診服務，每天開診科別如下：
16日（除夕）有腎臟科、外科、骨科、泌尿科、兒科、精神科、眼科、中醫科、皮膚科。
初一（17日）有心臟科、外科、骨科、兒科。初二（18日）有腎臟科、外科、骨科、神經外科、兒科、精神科、皮膚科。
初三（19日）有肝膽腸胃科、心臟科、內分泌新陳代謝科、外科、骨科、泌尿科、兒科、精神科、中醫科。
初四（20日）有胸腔內科、腎臟科、外科、胸腔外科、骨科、泌尿科、兒科、中醫科。初五（21日）有心臟科、內分泌新陳代謝科、外科、骨科、兒科、精神科、復健科、中醫科。

●宜蘭

宜蘭今年春節期間共計陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院及羅東聖母醫院等3家醫院加開特別門診，紓解急診就醫人潮。

1.陽明交大附設醫院於初一（2月17日）上、下午開設內科門診；初二（2月18日）上午開設兒科、下午內科；初三（2月19日）上午兒科、下午外科。

2.聖母醫院初一上午外科、下午內科；初二上午外科、下午兒科及內科；初三上午外科、下午兒科及內科。

3.羅東博愛醫院初一上、下午開設外科，下午及晚上則是兒科；初二、初三的上午有外科、內科，下午外科、內科及兒科，晚上為兒科。

●花蓮

10家大醫院之外，有多達73家診所都有開年節門診，包括花蓮市43家、吉安鄉10家、新城鄉1家、秀林鄉5家、壽豐鄉2家、鳳林鎮3家、萬榮鄉1家、光復鄉4家、瑞穗鄉1家、玉里鎮2家、卓溪鄉1家。

除夕到初二這段期間也不用擔心找不到醫生，甚至基層診所幾乎不打烊，比如鳳林的劉明謙診所除了小年夜（2/15）、初六（2/22）沒有看診之外，其餘7天每天都有上午診，鄰近光復鄉、萬榮鄉民眾也可利用。

10家大醫院在春節期間除了24小時急診，有7家醫院開設呼吸道特別門診，包括慈濟醫院（2/15-2/16上午、2/17-2/19上午、中午）、門諾醫院（2/17-2/19上午、中午）、衛福部花蓮醫院（2/17-2/19上午、中午）、國軍花蓮總醫院（2/17-2/19上午、中午）、北榮鳳林分院（2/16上午、2/17-2/19上午、中午）、花蓮醫院豐濱分院（2/17-2/19上午、中午、晚上）、玉里慈濟醫院（2/17-2/19上午、中午）。

●桃園

1.林口長庚紀念醫院農曆初一至初三（2月17日至2月19日）開設「春節傳染病特別門診」，以分流輕症病人，也提供24小時OPAT注射服務，經急診醫師評估輕症病人，可協助轉由醫院門診進行後續治療及追蹤，不僅能減少病人留觀時間，也可減輕急診負荷。

●新竹

中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹台大分院竹北院區生醫醫院、東元綜合醫院、仁慈醫院、台北榮總新竹分院，都加開部分科別門診，急診24小時不打烊。

2月16日除夕當天，除東元醫院、仁慈醫院、新仁醫院、大安醫院、竹信醫院及林醫院開設部分科別門診，其餘醫院休診。初四及初五兩天僅東元醫院、中醫大新竹附醫、仁慈醫院及台北榮總新竹分院有正常門診，新仁醫院、竹信醫院及大安醫院為部分科別門診。

●苗栗

縣內5家醫院因應農曆春節期間傳染病之防治需求，於農曆春節大年初一至初三（2月17日至2月19日）開設特別門診。

5家醫院分別是頭份市為恭紀念醫院、苗栗市大千綜合醫院、衛生福利部苗栗醫院、苑裡鎮李綜合醫院及大湖鄉大順醫院。5家醫院於大年初一至初三（2月17至19日）的上午及下午時段都有開設特別門診；苑裡李綜合醫院則於初二、初三（2月18、19日）另有晚間特別門診。

●彰化

1.彰化秀傳醫院在春節期間，急診、住院服務照常，在門診部分，除夕（2月16日）上午部分門診，下午休診；初一（2月17日）到初三（19日）醫療與婦幼大樓部分門診；初四（2月20日）上午部分門診，下午休診；初五（2月21日）部分門診；初六（2月22日）上午胸腔與婦產科門診，下午休診。2月23日全面恢復正常門診。

2.彰基總院從除夕（2月16日）到初三（19日），急診、住院服務照常，在門診部分，耳鼻喉科暨傳染病特別門診都是在上午8點半到中午12點；兒童醫院從除夕（16日）到初三（19日），兒童暨傳染病特別門診16日除夕是在上午7點到中午12點，初一（17日）至初三（19日）則是從中午12點到下午5點。2月20日全面恢復正常看診。

●南投

7家急救責任醫院持續提供24小時急診醫療服務，多數醫院於除夕前（2月14日）維持正常門診，部分醫院除夕（2月16日）至初六（2月22日）期間開設特別門診，並自初七（2月23日）起恢復正常門診。

台中榮民總醫院埔里分院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院及東華醫院，則於農曆初一至初三（2月17日至2月19日）開設呼吸道傳染病特別門診，提供兒科、感染科、胸腔內科等實體門診服務。

●嘉義

1.嘉義基督教醫院將自1月10日起，開設「假日緊急照護門診」，於每週六、日及國定假日下午提供輕急症門診服務。

2.嘉義長庚大年初一（2/17）至初三（2/19）這3天期間，由內科、外科、兒科及耳鼻喉科等專科，共同開設「春節傳染病特別門診」20診次，提供民眾各專科病症需求，包括出現類流感、腸胃炎等輕症，勿因輕微的呼吸道及腸胃症狀湧入急診，造成醫療量能負荷。

●台東

1.以耳鼻喉頭頸外科、兒科等常見疾病最為常見，因此台東馬偕、台東基督教醫院皆有開診。台東馬偕則是僅有耳鼻喉頭頸外科、兒科在大年初二、初四下午看感冒症狀。

●台南

除夕至大年初三開診，台南目前已有875家中、西醫診所表達願於春節期間（除夕至大年初三）提供門診服務。

相關新聞：

健康網》UCC輕急症中心首過春節 全台特別門急診（不斷更新

健康網》春節慢箋提早領藥、心理關懷不斷線 各地醫療一次看（不斷更新）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中