陳光復重摔》2名人跌倒奪命 醫揭頭部外傷3大類型

澎湖縣長陳光復今在準備發放紅包時，在階梯上不慎摔倒，一度失去呼吸心跳。跌倒是全世界造成意外死亡的第二大原因，也是造成人體受傷的主要原因，對高齡者尤為甚之。（澎湖縣政府提供）

〔健康頻道／綜合報導〕跌倒重創頭部不可輕忽，台泥前董座辜成允及名嘴張友驊都因滑倒頭部重創而失去寶貴性命。根據維基百科指出，跌倒是全世界造成意外死亡的第二大原因，也是造成人體受傷的主要原因，對高齡者尤為甚之。預防高齡者跌倒是預防醫學中一項重要的工作。

澎湖縣長陳光復與辜成允、張友驊狀況類似，滑倒後即不省人事。陳光復雖一度OHCA，但已急救後恢復呼吸、心跳，即將送往高雄榮總醫治。

根據亞東醫院衛教資料指出，頭部外傷的定義是，靜止或運動中之頭部受到「外力」之傷害導致腦組織或 腦神經受到不同程度的損傷。依其嚴重程度可分3類：

●腦震盪 （concusion）：

受傷時病人會有短暫的意識消失，時間短於5-10分鐘。

●腦挫傷（contusion） ：

有下列任何情形之一者則有腦挫傷，包括：意識消失5-10分鐘、顱骨骨折、蜘蛛網膜下腔出血、顱內血腫或產生神經機能障礙等。

●顱內血腫（intracrania -l hematoma）：

包括硬腦膜上、下腔血腫、腦實質內血腫、腦室內出血等。

亞東紀念醫院指出，因為頭部外傷必須接受住院者平均約為1400例，約占全院住院 人數7%。其中因為顱內血腫接受手術之病例數平均每年就有140例，月平均約為12例。

跌倒出現9症狀 速就醫保命

亞東紀念醫院表示，只要是頭部受傷，有可能在數小時、數日、甚至1、2個月後產生神經症狀或顱內出血。受傷後72小時內是最重要的觀察時期，所以最好能夠住院觀察，否則，如果有下列症狀產生，則必需速與醫師聯絡或直接住院檢查（如腦部電腦斷層攝影檢查）:

1.昏睡或無法叫醒（如意識逐漸不清）。

2.噁心、嘔吐。

3.抽搐（痙攣）。

4.眼睛症狀：包括瞳孔一邊擴大，不正常的眼睛振顫，複視與視線模糊等。

5.一側肢體運動困難，乏力、感覺遲頓或行走困難。

6.劇烈頭痛、頭昏。

7.注意力不集中或性格改變（即病人的行為異於常態）。

8.不尋常的煩噪不安。

9.脈搏呼吸不規律。

