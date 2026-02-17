自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

陳光復重摔》2名人跌倒奪命 醫揭頭部外傷3大類型

2026/02/17 17:27

澎湖縣長陳光復今在準備發放紅包時，在階梯上不慎摔倒，一度失去呼吸心跳。跌倒是全世界造成意外死亡的第二大原因，也是造成人體受傷的主要原因，對高齡者尤為甚之。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣長陳光復今在準備發放紅包時，在階梯上不慎摔倒，一度失去呼吸心跳。跌倒是全世界造成意外死亡的第二大原因，也是造成人體受傷的主要原因，對高齡者尤為甚之。（澎湖縣政府提供）

〔健康頻道／綜合報導〕跌倒重創頭部不可輕忽，台泥前董座辜成允及名嘴張友驊都因滑倒頭部重創而失去寶貴性命。根據維基百科指出，跌倒是全世界造成意外死亡的第二大原因，也是造成人體受傷的主要原因，對高齡者尤為甚之。預防高齡者跌倒是預防醫學中一項重要的工作。

澎湖縣長陳光復與辜成允、張友驊狀況類似，滑倒後即不省人事。陳光復雖一度OHCA，但已急救後恢復呼吸、心跳，即將送往高雄榮總醫治。

根據亞東醫院衛教資料指出，頭部外傷的定義是，靜止或運動中之頭部受到「外力」之傷害導致腦組織或 腦神經受到不同程度的損傷。依其嚴重程度可分3類：

●腦震盪 （concusion）：
受傷時病人會有短暫的意識消失，時間短於5-10分鐘。

●腦挫傷（contusion） ：
有下列任何情形之一者則有腦挫傷，包括：意識消失5-10分鐘、顱骨骨折、蜘蛛網膜下腔出血、顱內血腫或產生神經機能障礙等。

●顱內血腫（intracrania -l hematoma）：
包括硬腦膜上、下腔血腫、腦實質內血腫、腦室內出血等。

亞東紀念醫院指出，因為頭部外傷必須接受住院者平均約為1400例，約占全院住院 人數7%。其中因為顱內血腫接受手術之病例數平均每年就有140例，月平均約為12例。

跌倒出現9症狀 速就醫保命

亞東紀念醫院表示，只要是頭部受傷，有可能在數小時、數日、甚至1、2個月後產生神經症狀或顱內出血。受傷後72小時內是最重要的觀察時期，所以最好能夠住院觀察，否則，如果有下列症狀產生，則必需速與醫師聯絡或直接住院檢查（如腦部電腦斷層攝影檢查）:

1.昏睡或無法叫醒（如意識逐漸不清）。
2.噁心、嘔吐。
3.抽搐（痙攣）。
4.眼睛症狀：包括瞳孔一邊擴大，不正常的眼睛振顫，複視與視線模糊等。
5.一側肢體運動困難，乏力、感覺遲頓或行走困難。
6.劇烈頭痛、頭昏。
7.注意力不集中或性格改變（即病人的行為異於常態）。
8.不尋常的煩噪不安。
9.脈搏呼吸不規律。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中