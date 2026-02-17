自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

年初一有近半藥局堅守開業 卓榮泰：台灣很幸福

2026/02/17 12:28

衛福部長石崇良（左三）陪同行政院長卓榮泰（左四）關心民眾春節到藥局領藥的狀況。（記者陳志曲攝）

衛福部長石崇良（左三）陪同行政院長卓榮泰（左四）關心民眾春節到藥局領藥的狀況。（記者陳志曲攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕過年期間，民眾不用擔心用藥需求，衛福部提供春節開業獎勵共16億元，其中光全國藥局就有高達49％提供服務，今（17日）大年初一，行政院長卓榮泰上午特地視察社區藥局，看著買藥民眾十分方便，讓他直呼：「台灣很幸福、台灣尚好」。衛福部長石崇良也指出，北部醫學中心候床人數僅個位數到50多人；目前全國急診就醫高峰約3萬多人、狀況穩定。

卓榮泰、石崇良今上午到台北市內湖區的社區藥局訪視，卓感謝藥師公會全國聯合會發動，讓更多藥局在春節期間服務民眾，健保署透過春節獎勵方案共16億元，鼓勵醫院及藥局等開業；訪視期間有民眾帶高一及小五的兒女買藥，卓榮泰寒暄直呼：「台灣很幸福、台灣尚好」。

行政院長卓榮泰（左二）關心民眾春節到藥局買藥的狀況。（記者陳志曲攝）

行政院長卓榮泰（左二）關心民眾春節到藥局買藥的狀況。（記者陳志曲攝）

藥師公會發言人黃彥儒表示，自家藥局開業4264天，僅休息過1天，今年年假長達9天，感謝衛福部做好準備，讓慢性病連續處方箋提早14天領藥，春節回診者最早在1月31日就能領，藥師們也努力拍短影音告訴民眾如何提早領藥，並統計過年期間藥局開診率達49％，讓民眾用藥不會中斷，且過年期間大魚大肉，民眾腸胃問題可透過藥局購藥與衛教，以此緩解急診壓力。

石崇良表示，過年前1個月就開始準備，尤其擔心重症病人，截至今早8點，台北地區醫學中心除了台大候床人數50多人之外，其他都在30床以下，很多都在個位數，相較以前上百人候床，今年狀態穩定，急診人數則往例是初二為高峰，去年約4萬5千人次，今年高峰目前在小年夜約3萬人次，尚待觀察初二、初三人次。

健保署長陳亮妤則說，今年相較去年，除夕到初四的藥局開診率增加10％到18％，增加約800家到1400家，民眾也可下載「健保快易通」APP，設有「春節院所服務查詢」專區，3步驟就能找到鄰近醫療院所及藥局，連假期間也能看到自己平常熟悉的醫師、藥師等。此外，輕急診中心（UCC）以及門診靜脈抗生素治療（OPAT）也加入春節醫療量能整備之列。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中