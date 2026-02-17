年初一有近半藥局堅守開業 卓榮泰：台灣很幸福

衛福部長石崇良（左三）陪同行政院長卓榮泰（左四）關心民眾春節到藥局領藥的狀況。（記者陳志曲攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕過年期間，民眾不用擔心用藥需求，衛福部提供春節開業獎勵共16億元，其中光全國藥局就有高達49％提供服務，今（17日）大年初一，行政院長卓榮泰上午特地視察社區藥局，看著買藥民眾十分方便，讓他直呼：「台灣很幸福、台灣尚好」。衛福部長石崇良也指出，北部醫學中心候床人數僅個位數到50多人；目前全國急診就醫高峰約3萬多人、狀況穩定。

卓榮泰、石崇良今上午到台北市內湖區的社區藥局訪視，卓感謝藥師公會全國聯合會發動，讓更多藥局在春節期間服務民眾，健保署透過春節獎勵方案共16億元，鼓勵醫院及藥局等開業；訪視期間有民眾帶高一及小五的兒女買藥，卓榮泰寒暄直呼：「台灣很幸福、台灣尚好」。

請繼續往下閱讀...

行政院長卓榮泰（左二）關心民眾春節到藥局買藥的狀況。（記者陳志曲攝）

藥師公會發言人黃彥儒表示，自家藥局開業4264天，僅休息過1天，今年年假長達9天，感謝衛福部做好準備，讓慢性病連續處方箋提早14天領藥，春節回診者最早在1月31日就能領，藥師們也努力拍短影音告訴民眾如何提早領藥，並統計過年期間藥局開診率達49％，讓民眾用藥不會中斷，且過年期間大魚大肉，民眾腸胃問題可透過藥局購藥與衛教，以此緩解急診壓力。

石崇良表示，過年前1個月就開始準備，尤其擔心重症病人，截至今早8點，台北地區醫學中心除了台大候床人數50多人之外，其他都在30床以下，很多都在個位數，相較以前上百人候床，今年狀態穩定，急診人數則往例是初二為高峰，去年約4萬5千人次，今年高峰目前在小年夜約3萬人次，尚待觀察初二、初三人次。

健保署長陳亮妤則說，今年相較去年，除夕到初四的藥局開診率增加10％到18％，增加約800家到1400家，民眾也可下載「健保快易通」APP，設有「春節院所服務查詢」專區，3步驟就能找到鄰近醫療院所及藥局，連假期間也能看到自己平常熟悉的醫師、藥師等。此外，輕急診中心（UCC）以及門診靜脈抗生素治療（OPAT）也加入春節醫療量能整備之列。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法