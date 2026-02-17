不用算熱量！ 研究揭「睡前3小時不進食」 助改善血壓與心率

美國研究證實，將進食時間與睡眠作息錯開，有助改善心血管健康。圖為民眾享用宵夜的情境照。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對於想要改善心血管健康的人來說，嚴格計算卡路里往往難以持之以恆。不過，一項新研究指出，除了「吃什麼」，「何時吃」也是關鍵。研究團隊發現，若能確保睡前3小時不進食，在熱量攝取未減少的前提下，心臟與代謝相關指標仍呈現正面變化。

據《每日科學》（Science Daily）報導，這項由美國西北大學主導的研究，刊登於美國心臟協會（AHA）旗下的《動脈硬化、血栓形成和血管生物學》期刊。研究團隊以39名年齡介於36至75歲、體重過重的中高齡族群為對象，模擬一般人最容易執行的作息調整方式。

請繼續往下閱讀...

實驗組並未被要求減少熱量攝取，唯一的改變是將原本的進食時間窗口調整為「配合生理時鐘」，也就是將夜間斷食時間拉長到約13至16小時，並嚴格執行「睡前3小時禁食」以及「睡前3小時調暗燈光」。

在為期7.5週的實驗後，研究數據顯示出明確差異。這群僅調整進食時間的受試者，夜間收縮壓平均降低了3.5%，心率也出現約5%的降幅；同時，白天血糖控制狀況改善，胰臟對葡萄糖刺激的反應更為穩定，顯示胰島素分泌效率有所提升。

該研究通訊作者、西北大學睡眠醫學中心主任菲利斯·吉（Dr. Phyllis Zee）解釋，這顯示了進食時間相對於睡眠時間的重要性，適當的斷食窗口有助於協調心臟、代謝與睡眠系統的運作。

原理：避免干擾生理時鐘

為何「睡前3小時」如此重要？研究第一作者格里馬爾迪博士（Dr. Daniela Grimaldi）向《每日科學》指出，這與身體的「日夜節律」（Circadian Rhythm）有關。當身體準備進入休息狀態時若仍持續進食，可能會干擾原本的代謝節律，長期下來與糖尿病、心血管疾病風險升高有關。

儘管研究結果正面，但團隊也強調，這是一項僅有39人參與、為期不到兩個月的小型前導研究。雖然執行門檻低，實驗中高達90%的人都能做到，但相關發現仍需更大規模試驗驗證，並不代表單靠調整進食時間即可完全取代既有的飲食控制與運動建議。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法