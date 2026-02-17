自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

陳光復重摔》頭部重創一度OHCA轉送高榮 醫：72小時內黃金搶救

2026/02/17 16:45

陳光復重摔》頭部重創一度OHCA轉送高榮 醫：72小時內黃金搶救

澎湖縣長陳光復今在準備發放紅包時，在階梯上不慎摔倒，一度失去呼吸心跳。此圖為他在稍早前於縣內發放紅包。衛福部指出，腦部重創未來72小時是黃金治療期。（澎湖縣政府提供）

〔健康頻道／綜合報導〕澎湖縣長陳光復左眼因小時被公雞抓傷了左眼，當時因延誤就醫而感染失明，今（17）日大年初一在澎湖演藝廳發送紅包，不慎從階梯摔落，以致頭部重撞昏迷，曾一度失去呼吸心跳，將準備後送高雄榮總。根據衛福部衛教資料指出，顱骨或頭皮損傷。顱骨或頭皮損傷黃金治療期為72小時。

陳光復因左眼義眼之故，行走時有時有視差，今天他在階梯摔落，一度失去呼吸、心跳，緊急送醫急救。以下為腦部重創的情況：

●腦震盪：腦實質未受損傷，撞擊當時可能有頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、暫時性短期記憶喪失、意識模糊等症狀。

●腦挫傷：撞擊處鄰近的腦有實質損傷，常伴有顱內出血，除腦震盪的相關症狀外，依腦挫傷嚴重程度可引起昏睡、昏迷不醒、抽搐、肢體無力、行為或性格異常、呼吸急促等症狀。

顱內出血（腦出血）：血腫直接壓迫腦組織，造成傷害，可引起頭痛、嘔吐、呼吸急促、臉部或軀體抽搐、暈眩、肢體無力、肢體麻木和意識改變。

●腦撕裂傷及頭骨碎片：直接傷害腦組織，症狀與腦挫傷、顱內出血相同。

●頭部撕裂傷：可引起頭部表面皮膚、肌肉出血，通常需要縫合止血，若不處理會造成發炎、疼痛、糜爛和感染。

●腦水腫：腦細胞受傷之後，常發生水腫現象，導致神經功能損傷，也會造成顱內壓升高。

●腦缺血：常因顱內壓升高，導致腦部血液供應不足，而引起腦細胞的傷害或死亡。

根據三總衛教資料指出，若依照陳光復情況，頭部受傷後瞳孔會變大，一般除非是全腦性傷害，否則大多為一邊腦部受傷，所以將兩眼瞳孔相互比較可以看出受傷的那邊瞳孔會變大，藉由此可判斷哪邊腦部受傷，通常會比另外一邊放大1公分以上。局部的腦神經功能受損，則會有一整個半邊身體不會動。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中