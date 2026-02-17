陳光復重摔》頭部重創一度OHCA轉送高榮 醫：72小時內黃金搶救

澎湖縣長陳光復今在準備發放紅包時，在階梯上不慎摔倒，一度失去呼吸心跳。此圖為他在稍早前於縣內發放紅包。衛福部指出，腦部重創未來72小時是黃金治療期。（澎湖縣政府提供）



〔健康頻道／綜合報導〕澎湖縣長陳光復左眼因小時被公雞抓傷了左眼，當時因延誤就醫而感染失明，今（17）日大年初一在澎湖演藝廳發送紅包，不慎從階梯摔落，以致頭部重撞昏迷，曾一度失去呼吸心跳，將準備後送高雄榮總。根據衛福部衛教資料指出，顱骨或頭皮損傷。顱骨或頭皮損傷黃金治療期為72小時。

陳光復因左眼義眼之故，行走時有時有視差，今天他在階梯摔落，一度失去呼吸、心跳，緊急送醫急救。以下為腦部重創的情況：

●腦震盪：腦實質未受損傷，撞擊當時可能有頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、暫時性短期記憶喪失、意識模糊等症狀。

●腦挫傷：撞擊處鄰近的腦有實質損傷，常伴有顱內出血，除腦震盪的相關症狀外，依腦挫傷嚴重程度可引起昏睡、昏迷不醒、抽搐、肢體無力、行為或性格異常、呼吸急促等症狀。

●顱內出血（腦出血）：血腫直接壓迫腦組織，造成傷害，可引起頭痛、嘔吐、呼吸急促、臉部或軀體抽搐、暈眩、肢體無力、肢體麻木和意識改變。

●腦撕裂傷及頭骨碎片：直接傷害腦組織，症狀與腦挫傷、顱內出血相同。

●頭部撕裂傷：可引起頭部表面皮膚、肌肉出血，通常需要縫合止血，若不處理會造成發炎、疼痛、糜爛和感染。

●腦水腫：腦細胞受傷之後，常發生水腫現象，導致神經功能損傷，也會造成顱內壓升高。

●腦缺血：常因顱內壓升高，導致腦部血液供應不足，而引起腦細胞的傷害或死亡。

根據三總衛教資料指出，若依照陳光復情況，頭部受傷後瞳孔會變大，一般除非是全腦性傷害，否則大多為一邊腦部受傷，所以將兩眼瞳孔相互比較可以看出受傷的那邊瞳孔會變大，藉由此可判斷哪邊腦部受傷，通常會比另外一邊放大1公分以上。局部的腦神經功能受損，則會有一整個半邊身體不會動。

