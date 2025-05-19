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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

雲縣首辦口腔黏膜檢查訓練 盼提高口腔癌篩檢率

2025/05/19 18:47

雲林縣衛生局提醒，口腔黏膜檢查篩檢能早期發現、早期治療。（雲林縣衛生局提供）

雲林縣衛生局提醒，口腔黏膜檢查篩檢能早期發現、早期治療。（雲林縣衛生局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣口腔癌死亡人數比例連續多比全國高，雲林縣衛生局舉辦非牙科、非耳鼻喉科專科醫師口腔黏膜檢查教育訓練，希望能提高篩檢率，進而早期發現早期治療。另衛生局也建議中央簡化篩檢表單，增加醫療院所讓民眾能就近篩檢。

雲林是農漁牧及傳統產業為主的高勞動力縣市，許多民眾長時間從事戶外或需費體力的工作，有不少人習慣嚼食檳榔提神、禦寒，檳榔在部分族群中仍具吸引力，增加口腔癌發生的風險。

根據衛福部統計資料，雲林縣民十大癌症死亡率口腔癌多年高居第4位，2023年死亡193人，2022年奪走182人，2021年有168人，衛生局指出，口腔癌篩檢除找牙科、耳鼻喉科專科醫師，也可由完成專業訓練的非牙、非耳鼻科的專科醫師檢查，截至目前全縣共有108家醫療院所提供口腔黏膜篩檢服務，19鄉鎮市雖都可提供服務，但主要集中在斗六、斗南、虎尾、西螺、土庫及北港，元長鄉則需社區設站提供篩檢服務。

雲林縣衛生局長曾春美表示，由於口腔黏膜篩檢申請表單複雜，門診量大的醫師常因門診塞車無法提供篩檢服務，仍需靠社區設站篩檢協助，衛生局日前開辧今年首場口腔黏膜篩檢教育訓練，有縣內、縣外共31名非牙科、非耳鼻喉科醫師參加，訓練後也能提供篩檢服務。

曾春美說，衛生局會持續高風險族群加強宣導，主動出擊提醒到醫療院所做口腔篩檢，另也將建請中央簡化申請表單，高高醫療院所投入篩檢服務意願，方便民眾能就近檢查。

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