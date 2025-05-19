南市挺護理人員留任 每院最高補助100萬元推友善職場

為強化護理人員留任，台南市府加碼啟動「護理人員留任獎勵計畫」，每院最高可獲得100萬元補助。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕為鼓勵醫院建置友善護理環境，台南市府推出「護理人員留任獎勵計畫」，今天宣布正式啟動，13家責任醫院將經評選機制，最高可獲得每院100萬元獎勵補助。

行政院近日核定推動為期4年的「護理職場環境改善計畫」，投入275億元，從改善待遇、降低工時、優化人力結構3大面向著手，全面改善護理工作條件，重建對臨床工作的信心與熱情。台南市政府再加碼推出「護理人力留任獎勵計畫」，針對改善工作環境與提升留任率給予獎勵。

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衛生局長李翠鳳指出，響應中央政策市府再加碼推出獎勵措施，針對台南市13家急救責任醫院為對象，執行友善職場措施、實施後之留任成果進行評選，提供最高每院100萬元獎勵補助，預計今年底第1階段審視友善職場措施實施狀況，明年（實施屆滿1年）再依實際留任率成果進行評估。

市長黃偉哲強調，隨著醫療水準日益提高，護理工作面臨的挑戰與負擔也日趨加重，市府推出相關措施，包括與醫院合作提供留任獎金，強化護理人員的物質，同時嚴格查察不當對待行為，嚴肅處理醫療院所或市民對護理人員的不尊重言行等方式，提升護理人員的留任意願。

未來將持續監測醫療機構護理人力動態，搭配多元政策穩定臨床照護人力，真正讓護理人員「願意留下、留得長久、留得安心」，維護市民就醫權益，持續打造台南成為健康、有韌性的城市。

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