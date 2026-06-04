高市阮綜合醫院強化碳管理，通過溫室氣體盤查驗證。（阮綜合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市阮綜合醫院獲得ISO 14064-1「2018溫室氣體盤查驗證」，院長陳鴻曜醫師、教學副院長劉昭宏醫師、醫事副院長劉怡俊醫師昨率各部主管及專案執行團隊共同出席授證儀式。

院方今天表示，阮綜合醫院於1946年創立，在高雄地區行醫已80年，長期提供優質醫療服務，在面對氣候變遷與淨零排放浪潮，承載肩負守護民眾健康的使命及環境永續的責任。

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由於醫療院所屬於用電與碳排放大戶，其主要碳排放來自空調、照明與醫療儀器等電力耗損，「碳盤查」就像為醫院進行「健康檢查」，醫院順利通過 ISO 14064-1：2018 溫室氣體盤查驗證。

通過認證不僅在環境管理與永續發展有其具體行動，也落實了阮綜合醫院保護醫療環境的能力，並提升了社會公信力，也為未來推動減碳策略及淨零轉型奠定重要基礎。

院方表示，醫院將於今年7月接續推動 ISO 14067 碳足跡專案，進一步盤點醫療服務生命週期中的碳排放資訊，深化碳管理能力，同時結合ESG報告書揭露、能源管理及永續治理工作，持續朝向「健康照護與環境永續並重」的目標邁進，為高雄地區醫療永續發展樹立典範。

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