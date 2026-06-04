健康網》國中生染水痘 嚴重釀痂疹！醫：1人可傳14人 同室可能中

若家有青少年，請謹慎小心孩子感染水痘。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕若家有青少年，請謹慎小心孩子感染水痘。小兒科醫師徐健倫在臉書粉專「大象醫生 x 小花日常｜兒科徐健倫醫師」提到，近期門診發現多名確診水痘之個案，甚至有國中生併發細菌感染，身體出現膿痂疹。

徐健倫表示，最近在門診確診了好幾個水痘個案，其中包含了一個國中男學生。聽聞班上也有好幾個同學感染，少年因此全身長滿了水痘，甚至併發細菌感染導致膿痂疹。幸好經過治療恢復得很順利，也提醒盡量不要抓破以免留疤。

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徐健倫提出下列呼籲，提醒水痘的特色中，最嚴峻的是極高傳染力：

極高傳染力：一個水痘病人可以感染的人數可以有12-14人（R0=12～14），是流感（R0=1.4～1.8）與腸病毒（R0=1.37）的6倍以上。依疾管署資料顯示，水痘群聚感染發生案例中，小學生高達58%，其次為幼稚園34%。

空氣傳染：除了飛沫會傳染之外，水痘病毒透過「空氣」就可以傳播，也就是跟患者同處一個空間就很可能被傳染！所以如果同處於家中、教室裡，身上又沒有足夠抗體的話，被傳染的機會極高！

水痘臨床症狀：發燒、倦怠、全身出疹及水泡，還可能併發肺炎及腦炎等重症。

疫苗保護力：只施打一劑公費疫苗，保護效果約8成，且隨年齡增長而效果遞減，到了國小、國中很容易產生突破性感染。但有追加施打第二劑的話，保護力可達98%；突破感染率比起只打一劑下降84.6%。徐健倫認為水痘進入流行期，建議爸爸媽媽帶已滿4歲的孩子自費接種第二劑疫苗。

台北市衛生局表示，水痘為病毒引起的高傳染性疾病，可經由皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳染，或經由被水疱液和黏膜分泌物汙染的器物而間接傳染。發病初期（紅疹出現前1～2天）症狀包含輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等，之後開始出現紅疹，逐漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，約二至四星期內痊癒。水痘傳染期由出紅疹以前5天起（通常為前1～2天）到所有病灶結痂為止，在病人出現水痘疹前之際的傳染力最高。

北市衛生局提醒學校和家長，預防水痘傳播應做好以下防範措施：

1. 接種水痘疫苗，出生滿12個月應按時接種公費水痘疫苗1劑，滿4到6歲可自費接種第2劑，13歲以上未曾接種疫苗且未得過水痘者，可自費接種2劑，接種間隔為4～8週。

2. 維持良好的個人衞生，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節。

3. 居家及教室環境可使用500 ppm漂白水消毒（1毫升市售漂白水：100毫升水）。

4. 保持室內空氣流通，避免長期處於密閉空間內。

5. 勤洗手，並用正確的方法洗手。

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