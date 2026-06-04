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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》馬拉松後便血別輕忽！ 研究揭馬拉松族大腸健康隱憂

2026/06/04 20:56

研究發現，馬拉松跑者出現進行性腺瘤的比例明顯高於一般同齡族群，因此，若長跑後反覆出現便血症狀，應及早接受大腸鏡檢查評估；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，馬拉松跑者出現進行性腺瘤的比例明顯高於一般同齡族群，因此，若長跑後反覆出現便血症狀，應及早接受大腸鏡檢查評估；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你愛馬拉松嗎？不少長跑與馬拉松愛好者認為，跑步後出現輕微便血是正常現象。食農專家韋恩指出，美國一項研究發現，35至50歲馬拉松及超級馬拉松跑者中，高達15％被檢查出進行性腺瘤，也就是具有較高癌變風險的瘜肉，比例約為同齡一般人的7至15倍。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」與網站發文分享，美國腫瘤科醫師Timothy Cannon在臨床中發現，數名未滿40歲的超馬跑者在沒有遺傳性癌症風險的情況下，以晚期大腸癌就診。這個聚集性異常讓他啟動一項研究，招募100名35至50歲、完成過至少5場馬拉松或2場超馬的跑者接受大腸鏡篩檢。

研究結果顯示，15%出現進行性腺瘤（高癌變風險瘜肉），同齡一般人的預期比例是1至2%；41%至少有一顆任何類型的腺瘤。受試者平均年齡42.5歲，比現行建議初次篩檢年齡45歲還低。

韋恩說明，研究機制假設是：長跑時血液集中供應肌肉，腸道血流量下降，造成大腸反覆缺血、反覆發炎，長期下來可能促成基因突變形成腺瘤。這個機制和「跑者結腸炎」的成因相同，有長跑經驗的人幾乎都有跑後便血的經歷。

韋恩接續提及，跑步社群長期把這件事視為正常、不值得在意。Cannon 的立場是，年輕跑者若在長跑後反覆出現便血，不應再輕易略過，而應安排大腸鏡篩檢。「如果能在不符合現行篩檢標準的族群中提早發現這些癌症，就能救人命。」

韋恩表示，研究仍有限制，研究樣本為94人，沒有同年齡非跑者的對照組，研究已刊登於《Cancer Epidemiology》學術期刊。研究呈現的是相關性，而非因果關係，不能直接推論是長跑造成腺瘤。研究者表示後續將分析飲食因素、訓練量和其他生活習慣，以釐清哪些變數真正在驅動這個趨勢。

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