「轉移三陰性乳癌」5年存活率僅1成 新療法可降低6成惡化風險

轉移性三陰性乳癌惡化速度快，Trop-2 ADC透過精準鎖定癌細胞，提高治療效果並降低正常細胞損傷。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕乳癌連續多年高居台灣女性癌症發生率第一名，其中又以「轉移性三陰性乳癌（mTNBC）」最為凶險，不僅復發速度快、容易轉移，治療選擇也相對有限。過去許多病友面對病情惡化時，只能依賴傳統化學治療與疾病賽跑，如今隨著創新標靶藥物問世，為病友帶來新的治療契機。

61歲陳女士（化名）原本確診荷爾蒙陽性乳癌，並合併肝臟轉移，在接受治療後病情一度穩定。不料不到1年時間，癌細胞快速變異，轉變為惡性程度更高的轉移性三陰性乳癌，病情急轉直下。

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林口長庚醫院一般外科暨乳房外科醫師周旭桓表示，三陰性乳癌被視為乳癌中最棘手的亞型之一，主要原因在於癌細胞缺乏雌激素受體（ER）、黃體素受體（PR）及HER2受體，因此無法使用荷爾蒙治療或HER2標靶藥物，過去幾乎只能仰賴化學治療。

周旭桓指出，轉移性三陰性乳癌預後較差，過去5年存活率僅約1成，甚至與胰臟癌相近。雖然近年加入免疫治療，但整體存活成果仍有進步空間。同樣是轉移性乳癌，其他亞型病友平均存活期可達4至5年以上，但轉移性三陰性乳癌患者平均存活時間往往僅約1至2年。

陳女士得知病情惡化後，因擔心化療副作用，一度抗拒治療。在醫療團隊耐心溝通下接受治療，但數個月後病情再度惡化，癌細胞持續擴散至肝臟及淋巴結。

所幸2024年健保將Trop-2抗體藥物複合體（ADC）納入給付，讓她得以及時接軌創新治療。周旭桓說明，Trop-2 ADC結合標靶藥物與化療藥物，就像攜帶毒素的「導彈」，能精準鎖定癌細胞表面的Trop-2蛋白，再將藥物送入癌細胞內部，同時透過「旁觀者效應」攻擊周邊癌細胞，降低正常細胞受損機會。

治療期間，陳女士僅出現輕微腹瀉等副作用，生活品質明顯改善。病情穩定後，她順利完成與家人出國旅遊的心願，留下許多珍貴回憶，病況穩定維持約6個月，也為自己爭取到更多陪伴家人的時間。

周旭桓表示，超過95%的三陰性乳癌患者癌細胞表面都有Trop-2蛋白表現，因此成為重要治療標的。國際臨床研究顯示，Trop-2 ADC相較傳統化療，可降低59%的疾病惡化風險，延緩病情惡化時間達3倍，整體存活期接近增加2倍。

此外，台灣團隊於2025年國際乳癌大會發表的研究也發現，接受Trop-2 ADC治療的病友，平均無惡化存活期可達9個月，較國際研究增加約8成；整體存活期達18個月，比國際臨床試驗結果多出6個月，顯示台灣病友受益明顯。

乳房醫學會理事長陳芳銘指出，轉移性三陰性乳癌病程進展快速，根據美國真實世界研究，約3分之1患者尚未接受第二線治療前即已死亡，因此把握治療時機格外重要。

周旭桓表示，目前國內乳癌篩檢率約4成，仍有超過6成女性未定期接受乳房攝影檢查。研究顯示，透過篩檢發現的乳癌，可降低約40%死亡風險。

他指出，即使是惡性最高的三陰性乳癌，若在第1期就發現，5年存活率仍可達90%；但若等到第4期出現轉移才確診，5年存活率恐僅剩10%，呼籲符合資格的女性定期接受乳房攝影篩檢。

健保署長陳亮妤表示，健保持續加強乳癌病友照護，2026年推出「乳癌照護品質提升方案」，額外挹注四千萬提供病人以「品質」為導向的整合治療。自2024年5月起，次世代基因定序（NGS）納入支付項目，符合條件的乳癌病人可由健保給付BRCA1/2基因檢測，邁向精準醫療。

針對三陰性乳癌患者，陳亮妤說，健保接軌國際指引首選治療的標靶藥品及免疫檢查點抑制劑，其中早期乳癌已給付2種藥物，晚期乳癌給付4種藥物，更透過「暫時性支付制度」與「平行審查制度」加快新藥納保步伐，總共新增或擴大給付乳癌藥品共15項，預估將惠及約9700名病人。

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