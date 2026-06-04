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健康 > 杏林動態

亞洲最先進 台南安南血品製造所啟用 年檢驗量達百萬人次

2026/06/04 17:34

台灣血液基金會打造亞洲最先進的台南安南血品製造所，4日啟用。（血液基金會提供）

台灣血液基金會打造亞洲最先進的台南安南血品製造所，4日啟用。（血液基金會提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕醫療財團法人台灣血液基金會於今天在台南市安南區啟用「安南血品製造所」，成為全亞洲最先進的血液成分製備中心。這座建築規模達3763坪的現代化設施，將整合台灣南部血液檢驗、成分製備及供應業務，年血品檢驗量可達100萬人次，大幅強化南台灣醫療用血的品質與保障。

安南血品製造所坐落於台南市安南區館前一路（和順轉運站對面），位於嘉南高屏地區地理中心，緊鄰國道1號與國道8號交流道，具備快速支援全南台灣醫療院所的能力。新設施啟用後，不僅能即時回應各區採血與供血需求，更能有效解決大型捐血車進出的交通瓶頸，提升整體後勤效率。

血液基金會表示，台南安南血品製造所基地面積1200坪，建築規劃為地上4層、地下2層，總建坪達3763坪，全所採用自動化設備，導入PIC/S GMP國際作業規範，並建置全冷鏈血液運送系統，以高效率、高品質的標準確保血液安全，守護南台灣傷病患者的生命。

在功能整合方面，安南血品製造所的血液檢驗業務涵蓋台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖及台東，年血品檢驗量能可達100萬人次，同時整合成分製備及供應業務，提供各大醫療院所最優質的血品。

安南血品製造所為確保建設規格與國際接軌，血液基金會董事長侯勝茂率領基金會人員積極參與國際交流，廣泛觀摩各國先進經驗，將國際標準融入建設規劃，持續優化設計與設備配置，完成這座符合亞洲最高標準的血品製造所，成為台灣捐血事業發展史上具邁向國際標準的重要里程碑。

台灣血液基金會打造亞洲最先進的台南安南血品製造所，未來更能有效解決大型捐血車進出的交通瓶頸，提升整體後勤效率。（血液基金會提供）

台灣血液基金會打造亞洲最先進的台南安南血品製造所，未來更能有效解決大型捐血車進出的交通瓶頸，提升整體後勤效率。（血液基金會提供）

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