彰基歌唱大賽 總院長陳穆寬當場加碼冠軍20萬

彰基第一呼吸照護中心護理師蘇靖文（右）勇奪歌喉戰總冠軍，總院長陳穆寬（左）頒獎表揚。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕霸氣！彰化基督教醫院歌唱大賽經過數百人多日「歌喉戰」，昨天（3日）有20組進入最終決戰，總院長陳穆寬也在賽前當場宣布冠軍獎金從10萬元提高到20萬元，全場嗨翻天，參賽的醫護人員無不使出卯足全力獻唱，展現工作之外的熱情與才華，最終由第一呼吸照護中心護理師蘇靖文勇奪冠軍，她開心的說感謝院方讓她展現在臨床工作之外不容易被看見的才華與面貌，在彰基工作真的很幸福。

今（2026）年歌唱大賽由總院及8家分院醫護與行政人員踴躍參與。活動自開放報名以來，原訂70組參賽名額，最終爆棚共有99組報名，充分展現大家對活動的高度支持與期待。

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經過初賽激烈角逐，共有20組脫穎而出，總決賽在昨晚舉行，現場氣氛熱烈非凡。掌聲、歡呼聲與加油聲此起彼落，各單位更自發組成應援團到場力挺參賽者，現場400多人參與，宛如一場大型音樂演唱會。

彰基總院長陳穆寬驚喜宣布提高冠軍獎金至20萬元。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬還當場加碼，將冠軍獎金由10萬元提高至20萬元，獲得全場瘋狂掌聲。陳穆寬表示，醫療工作者長期面對高強度且快速變動的工作環境，無論臨床或行政同仁都肩負重要責任與壓力，因此規劃歌唱比賽作為全體系員工交流與紓壓的平台，促進跨院區、跨職類之間的交流互動。

今年除前3名有高額獎金，還規劃人氣獎與魅力獎。經過激烈競爭，最終冠軍第一呼吸照護中心護理師蘇靖文、亞軍家庭醫學科醫師吳軒宇、季軍漢基行政處潘佳靜。最佳舞台魅力獎由兒童醫院內分泌科醫師曾錦惠獲得。

各單位熱情應援團，手持各式精美應援看板力挺參賽者。（彰基提供）

各單位同仁自發組成熱情應援團，持應援看板力挺參賽者。（彰基提供）

彰基歌喉戰總決賽高潮迭起，現場盛況空前。（彰基提供）

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