芒種，夏之初》腸胃不是突然出問題！ 醫警：3系統失衡恐讓情緒也崩盤

板橋王威堯內科診所院長、內科醫師王威堯解析，芒種時節一到，有些人開始覺得累得撐不住、腸胃大亂，甚至煩躁易怒，均與身體3大系統失衡相關；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕芒種時節一到，有些人開始覺得累得撐不住、腸胃大亂，甚至情緒與壓力不受控。對此。板橋王威堯內科診所院長、內科醫師王威堯解析，出現這些狀況不是體力變差，而是神經、代謝與腸道系統長時間維持高負荷後，進入臨界點，進而導致疲累不再容易恢復、腸道蠕動與消化節律變得更加不穩定，甚至因壓力與情緒被放大而導致煩躁、易怒。建議此時應讓生活節奏稍微放鬆，減壓反而有助身體更穩定。

芒種身體疲累難恢復

王威堯表示，從立夏到小滿，身體已維持一段時間高代謝與高輸出狀態，開始漸接近調節能力上限。許多人此時會出現一種熟悉卻難以描述的感覺：白天還能運作，一到傍晚就明顯疲憊，休息之後卻恢復有限。他指出，這是因為交感神經仍然維持活躍，可持續應對日常活動，但副交感神經的修復效率卻開始出現落差，導致身體無法在有限時間內完成恢復。

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腸道消化節律不穩定

當身體進入臨界點，腸道往往是最早出現變化的系統之一。王威堯指出，此時腸道菌相可能出現局部失衡，導致腸道蠕動與消化節律變得更加不穩定。有些人會出現腹瀉，有些人則是排便困難，也有人在兩者之間反覆交錯。此外，這時腸道屏障與免疫調節能力也可能受到影響，使得身體對食物與外界刺激的反應變得更加敏感，這也是為什麼芒種時期常出現吃一樣的東西，反應卻不一樣的情況。

壓力、情緒更易被放大

王威堯進一步指出，當腸道與神經系統同時接近負荷上限，腸－腦軸的訊號調節能力會下降，促使壓力與情緒更易放大。因此，這時候可能出現明顯煩躁、易怒，或對日常刺激反應過度。另，不少人也容易出現睡眠品質下降、淺眠、多夢，甚至夜間仍無法完全放鬆的情況。

他接著解釋，在臨床上，這個時期最常見的往往不是嚴重疾病，而是長期疲勞開始明顯、腸胃功能變得不穩、睡眠品質下降以及情緒調節能力變差。檢查結果多半仍在正常範圍，但整體狀態已經出現偏移。「這不是突然出問題，而是前面問題累積到這裡，開始被看見」。

減壓有助身心更穩定

王威堯提醒，芒種的生活關鍵不是再撐，而應是「開始減壓」。如果此時仍維持同樣節奏與輸出方式，負荷就會持續累積，進一步影響後續夏至與大暑的身體狀態；相反地，若能在此時讓節奏稍微放鬆，讓修復有機會追上，整個夏季身心反而會更穩定。

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