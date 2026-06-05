健康網》膝蓋痛不一定是老化 醫揭背後4原因：大腿沒力也中招

正欣骨科診所院長蕭又寧指出，膝關節每天支撐全身重量，只要使用方式不當或身體狀況改變，都可能讓不舒服感找上門；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕發現膝蓋卡卡、蹲下站起隱隱作痛，許多人第一時間會聯想到老化或關節退化。不過，正欣骨科診所院長蕭又寧提醒，膝蓋痛不一定是老化，膝關節每天支撐全身重量，只要使用方式不當或身體狀況改變，都可能讓不舒服感找上門。常見原因除過度使用、關節結構受傷以及發炎或代謝問題之外，提醒肌力不足恐導致大腿不夠力支撐，也是造成膝蓋痠卡的關鍵原因之一。

蕭又寧於臉書粉專「台南歐巴 蕭又寧骨科醫師｜疼痛管理專家｜正欣骨科診所院長｜媽媽手網球肘五十肩坐骨神經痛」發文指出，有些人發現爬樓梯、蹲立、走路時，膝關節突然出現異狀、感覺不順，往往擔心自己是不是老了？關節是不是退化了？但其實膝蓋痛不一定是老化造成。

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膝蓋疼痛常見4原因

蕭又寧說明，膝蓋每天支撐著全身重量，只要使用方式不當或身體狀況改變，不舒服感就會找上門。比起退化，更常見的原因包括以下4種：

●過度使用操過頭：突然開始跑步、打球、爬山或重訓加重量，膝蓋負荷一下子變多，就容易發炎或痠痛。

●肌力不足：大腿肌肉不夠力，導致支撐不夠，膝蓋就得多出力，久了容易出現痠、痛或卡卡的感覺。

●關節或結構受傷：如果是運動或跌倒後開始痛，可能是韌帶、半月板或軟骨受傷，常會伴隨腫脹或活動卡住，不只是單純痠痛問題。

●發炎或代謝問題：突然腫、熱、劇痛，甚至不太敢碰，常見如痛風，處理方式和一般使用過度不同。

改善膝關節不適3方法

若出現膝關節不適，蕭又寧建議，可以先做3件事，包括：1.最近如果有運動，先稍微降一下強度，不要硬撐。2.先避免長時間蹲、跪、反覆爬樓梯，減少膝蓋負擔。3.留意有沒有「腫、熱、突然變痛」等，這種比較明顯的警訊。

蕭又寧提醒，很多人一開始都覺得忍一下就好，結果拖到後面，變成連走路都在痛。他強調，其實膝蓋問題大多是慢慢累積出來的，如果膝蓋不舒服，不確定是運動過度、肌力問題或其他原因，建議直接找醫師評估釐清原因，才不會一直反覆發作。

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