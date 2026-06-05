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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

精準迎戰轉移性三陰性乳癌 Trop-2療法 整體存活期達18個月

2026/06/05 05:30

▲Trop-2 ADC像導彈一樣，可精準鎖定癌細胞表面的Trop-2蛋白，將化療藥物送入內部殲滅；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲Trop-2 ADC像導彈一樣，可精準鎖定癌細胞表面的Trop-2蛋白，將化療藥物送入內部殲滅；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

轉移性三陰性乳癌（mTNBC）復發快、轉移快，過去治療選擇有限，如今隨著Trop-2抗體藥物複合體（ADC）問世，為患者帶來新的治療曙光。台灣研究顯示，接受該治療的病友平均無惡化存活期達9個月、整體存活期18個月，優於國際研究成果。

乳房醫學會理事長陳芳銘指出，三陰性乳癌因缺乏雌激素受體（ER）、黃體素受體（PR）及HER2受體，無法使用荷爾蒙治療及HER2標靶藥物，過去主要仰賴化學治療，因此被視為乳癌中最棘手的亞型之一。

復發快、轉移快 過去治療選擇有限

林口長庚醫院一般外科暨乳房外科醫師周旭桓表示，轉移性三陰性乳癌預後明顯較其他乳癌差，過去5年存活率僅約1成，患者平均存活時間約1至2年，遠低於其他轉移性乳癌平均4至5年以上的存活表現。

他分享，臨床1名病友陳女士原本罹患荷爾蒙陽性乳癌，且已出現肝臟轉移，在接受治療後病情一度穩定。不料不到1年時間，癌細胞快速變異，轉變為惡性程度更高的轉移性三陰性乳癌，病情迅速惡化。

陳女士後來在醫療團隊鼓勵下接受治療後，病情仍持續惡化，癌細胞擴散至肝臟及淋巴結。所幸2024年健保將Trop-2 ADC納入給付，讓她得以及時接受創新治療。接受治療後，她僅出現輕微腹瀉等副作用，病況穩定維持約6個月，獲得更多陪伴家人的時間。

周旭桓說明，Trop-2 ADC像導彈一樣，精準鎖定癌細胞表面的Trop-2蛋白，將化療藥物送入內部殲滅。同時，它還能透過旁觀者效應消滅周圍癌細胞，並大幅減少正常細胞受損。

2024年納健保 台灣病友治療成效亮眼

他表示，超過95%的三陰性乳癌患者癌細胞表面具有Trop-2蛋白，因此成為重要治療標的。國際研究顯示，Trop-2 ADC相較傳統化療，可降低59%的疾病惡化風險，延緩病情惡化時間達3倍，整體存活期接近增加2倍。

此外，台灣團隊於2025年國際乳癌大會發表的研究也發現，接受Trop-2 ADC治療的病友，平均無惡化存活期可達9個月，整體存活期達18個月，較國際臨床試驗結果增加6個月，顯示台灣病友治療成效亮眼。

健保署長陳亮妤表示，健保持續擴大乳癌照護與精準醫療布局，除已納入NGS及BRCA1／2基因檢測給付外，也新增或擴大給付15項乳癌藥品，預估可嘉惠約9700名病友，提升治療可近性與存活機會。

▲轉移性三陰性乳癌惡化速度快，Trop-2 ADC透過精準鎖定癌細胞，提高治療效果，並降低正常細胞損傷。（記者侯家瑜攝）

▲轉移性三陰性乳癌惡化速度快，Trop-2 ADC透過精準鎖定癌細胞，提高治療效果，並降低正常細胞損傷。（記者侯家瑜攝）

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