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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

助攻抗肝癌 AI平台病理分析縮短至2週

2026/06/05 05:30

▲台灣團隊開發「AI+MASH病理量化平台」，透過AI模型真實反映脂肪肝的嚴重程度，幫助病理師判斷。（記者吳柏軒攝）

▲台灣團隊開發「AI+MASH病理量化平台」，透過AI模型真實反映脂肪肝的嚴重程度，幫助病理師判斷。（記者吳柏軒攝）

記者吳柏軒／台北報導

脂肪肝是肝炎、肝硬化甚至肝癌的初期階段，傳統病理學依靠肉眼分辨肝細胞切片中的油滴、發炎或纖維化，國家實驗研究院生物模式中心與成功大學詹寶珠團隊合作，透過AI模型進行全景式的病灶分析，在小鼠實驗中，精準度達98％，且檢測報告產出時間縮短為1/4，有助相關藥物快速開發，未來也瞄準其他病理切片訓練，實現人機協作的精準醫療。

生模中心副主任蘇裕家表示，台灣約5成4的人罹患脂肪肝，恐導致「代謝性脂肪肝病」，更是脂肪肝炎（MASH）、肝硬化甚至肝癌的風險因子，而從正常肝臟變成脂肪肝、脂肪肝炎還可逆，一旦變成肝硬化甚至肝癌，就不可逆。

蘇裕家說，傳統肝臟細胞病理分析仰賴專家，且須長時間顯微鏡觀察與半定量評分等，耗時2個月，為了突破，與成大電機系特聘教授詹寶珠團隊合作，引入「數位病理影像分析系統」，加上國家高速網路與計算中心的超級電腦算力，成立「AI+MASH病理量化平台」。

國研院、成大團隊合作打造

蘇裕家指出，該AI平台針對小鼠肝臟切片採全景掃描，較人工看的範圍大20倍，並客觀分析細胞的油滴含量，發炎密度甚至纖維化程度，與人工專業判讀吻合度高達98％，且產出報告僅需2週，目前採人機協作，讓病理師工作更有效率，有助抗發炎藥物等開發，未來也朝向急性肝衰竭、肺炎、腎臟發炎等分析邁進。

詹寶珠表示，過去團隊的AI模型與醫院合作，分析人體細胞，透過生模中心的小鼠細胞分析，人鼠之間的對照也可互相發展，而AI最厲害是在於量化以及客觀，目前該平台已展示給部分藥廠試用。

國網中心研究員王聿泰補充，AI訓練需大量病理資料，由超級電腦雲端協助，但訓練完後的AI就可提供給醫院或研究機構使用，使用者再依自身專業對AI調整，達到人機協作的精準醫療目標。

▲「AI+MASH病理量化平台」可辨識脂肪堆積影響的肝細胞範圍，透過量化分析，反映脂肪肝的分布與嚴重程度。（國研院提供）

▲「AI+MASH病理量化平台」可辨識脂肪堆積影響的肝細胞範圍，透過量化分析，反映脂肪肝的分布與嚴重程度。（國研院提供）

▲台灣團隊開發「AI+MASH病理量化平台」，透過AI模型，可自動辨識並量化肝細胞內脂肪油滴，藉此評估肝臟脂肪堆積嚴重程度。（國研院提供）

▲台灣團隊開發「AI+MASH病理量化平台」，透過AI模型，可自動辨識並量化肝細胞內脂肪油滴，藉此評估肝臟脂肪堆積嚴重程度。（國研院提供）

▲國家實驗研究院生物模式中心與成功大學詹寶珠團隊合作，開發「AI+MASH病理量化平台」，偵測肝臟油滴達98％準度，有助推進肝病藥物開發與精準醫療。（記者吳柏軒攝）

▲國家實驗研究院生物模式中心與成功大學詹寶珠團隊合作，開發「AI+MASH病理量化平台」，偵測肝臟油滴達98％準度，有助推進肝病藥物開發與精準醫療。（記者吳柏軒攝）

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