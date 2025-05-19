健康網》逆轉脂肪肝新利器！ 研究：減重針劑減少發炎纖維化

醫師指出，據國外最新研究顯示，使用減重針劑一段時間後，可顯著減少脂肪肝患者肝臟發炎纖維化情況，有助於擺脫脂肪肝；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕脂肪肝是現代人的大敵，在肥胖變成流行病時，沉默的器官「肝臟」也間接受到影響。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，早期脂肪肝以往並無治療好方法，所以經常被大家忽略。但據國外最新研究顯示，使用減重針劑一段時間後，可顯著減少患者肝臟發炎纖維化，預期這項研究將有助於更多患者擺脫脂肪肝。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，肝臟是人體最重要的器官之一，負責代謝我們所有吃進去的食物和藥品，也製造許多蛋白質提供身體使用，甚至人體的膽固醇也都是由肝臟在代謝。一旦罹患脂肪肝會造成慢性發炎，傷害肝細胞導致纖維化，也就是所謂「肝硬化」的產生。

請繼續往下閱讀...

劉中平指出，因為脂肪肝與油脂過多有關係，減重對於病情似乎能提供幫助，但成效因人而異。那麼，若使用減肥藥物來治療脂肪肝呢？據世界權威新英格蘭醫學雜誌最新發表的研究顯示，使用減重針劑可讓脂肪肝有所改善，在脂肪性肝炎，也就是脂肪肝已經引起發炎的患者身上，使用減重針劑Semaglutide一年半之後，可顯著減少肝臟發炎纖維化的情況。

劉中平說，由於這是第3期對照雙盲實驗的結果，所以是非常肯定的療效，相信將有助於更多肝臟病患。因脂肪肝很常見，早期也沒有什麼好的治療方式，所以常常被忽略，但仍有不少患者因此產生肝臟重大問題。現在有新的治療方法出現，建議患者不妨與醫生多討論相關治療策略。

此外，國民健康署曾發文提醒，肝癌有8成為病毒性B、C型肝炎引起，另約有2成是因脂肪肝所引起。正常情況下，肝臟過多的脂肪堆積會導致肝臟慢性發炎，造成肝臟細胞受損，最終演變成慢性肝病、肝硬化，甚至是肝癌。建議日常養成良好的健康生活習慣，並透過均衡飲食與規律運動來控制體重及腰圍，以逆轉脂肪肝。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法