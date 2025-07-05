健康網》5旬男食道癌第4期 醫：身體用全力求救

1名男子難以吞嚥，僅能喝流質食物，且時間長達2個月。就醫檢查確診食道癌第4期。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕只是吃不太下，以為沒有大症狀，一檢查驚揭食道癌第4期！林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎談一名50多歲病人，詢問他的症狀，他說沒有很嚴重的症狀，只是最近都吃不下，只能喝流質食物。廖繼鼎直呼，「很多人就是這樣，身體已經用盡全力在求救，自己卻當作沒事。」

廖繼鼎在粉絲專頁「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」表示，門診來了一位50歲病人，一診斷就是食道癌第4期。廖繼鼎詢問「怎麼一來就這麼嚴重？之前都沒有症狀嗎？」他一臉無辜地回答：「沒有啊。」接著他卻說「最近都是喝流質的，吃不下。」廖繼鼎追問「喝流質？已經這樣多久了？」個案直言「嗯，大概一、兩個月吧。」此話一出，廖繼鼎差點當場吐血。

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廖繼鼎呼籲，「吃不下、只能喝流質，這是沒有症狀嗎？這是大大的紅燈好嗎！很多人就是這樣，身體已經用盡全力在求救，自己卻當作沒事。」

廖繼鼎強調，有吞嚥困難、體重莫名下降、長期咳嗽、聲音沙啞……這些都不是「正常老化」或「小感冒」，是該趕快看醫生的大警訊。醫生最怕的不是病，而是「太晚來」。

最後廖繼鼎呼籲，如果你身邊有朋友最近吃東西變慢、吞不下、習慣改喝流質，請拜託，拉他去做檢查。人生很多事可以等等，但癌症的黃金治療時機，真的不能拖。

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