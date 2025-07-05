自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》5旬男食道癌第4期 醫：身體用全力求救

2025/07/05 17:05

1名男子難以吞嚥，僅能喝流質食物，且時間長達2個月。就醫檢查確診食道癌第4期。（圖取自shutterstock）

1名男子難以吞嚥，僅能喝流質食物，且時間長達2個月。就醫檢查確診食道癌第4期。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕只是吃不太下，以為沒有大症狀，一檢查驚揭食道癌第4期！林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎談一名50多歲病人，詢問他的症狀，他說沒有很嚴重的症狀，只是最近都吃不下，只能喝流質食物。廖繼鼎直呼，「很多人就是這樣，身體已經用盡全力在求救，自己卻當作沒事。」

廖繼鼎在粉絲專頁「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」表示，門診來了一位50歲病人，一診斷就是食道癌第4期。廖繼鼎詢問「怎麼一來就這麼嚴重？之前都沒有症狀嗎？」他一臉無辜地回答：「沒有啊。」接著他卻說「最近都是喝流質的，吃不下。」廖繼鼎追問「喝流質？已經這樣多久了？」個案直言「嗯，大概一、兩個月吧。」此話一出，廖繼鼎差點當場吐血。

廖繼鼎呼籲，「吃不下、只能喝流質，這是沒有症狀嗎？這是大大的紅燈好嗎！很多人就是這樣，身體已經用盡全力在求救，自己卻當作沒事。」

廖繼鼎強調，有吞嚥困難、體重莫名下降、長期咳嗽、聲音沙啞……這些都不是「正常老化」或「小感冒」，是該趕快看醫生的大警訊。醫生最怕的不是病，而是「太晚來」。

最後廖繼鼎呼籲，如果你身邊有朋友最近吃東西變慢、吞不下、習慣改喝流質，請拜託，拉他去做檢查。人生很多事可以等等，但癌症的黃金治療時機，真的不能拖。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中