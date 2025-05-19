拜登罹攝護腺癌》醫揭新診斷方式 助早期發現病變

美國前總統拜登（Joe Biden）被診斷出高惡性度（格里森分數9分）的攝護腺癌合併骨頭轉移（第4期）。（法新社檔案照）

文／蔣智宏

今日驚聞美國前總統拜登（Joe Biden）被診斷出高惡性度（格里森分數9分）的攝護腺癌合併骨頭轉移（第4期），顯示早期診斷的重要性。

攝護腺癌在美國是男性發生率第1名的癌症，台灣2021年已高居男性發生率第5名，2022年更攀升為國人男性發生率第3位，當年共有9,062位新病人，診斷年齡中位數為72歲；死亡率的排名於男性為第6位，當年共有1,830位男性長輩因此往生，往生年齡中位數為82歲。

請繼續往下閱讀...

攝護腺癌初期症狀不明顯 台灣3成患者一發現就是第4期

攝護腺癌初期症狀不明顯，隨著年齡增長，發生率也會隨之上升。越早診斷，越容易治療且預後越好，檢視台灣卻發現初診斷就是第4期的比例高達30.1%（2,435人），這對台灣男性長輩真不是一個好消息。

多數病人是在健檢中或沒症狀之下，意外發現攝護腺特異抗原（PSA）指數異常升高（>4.0 ng/ml），被建議接受攝護腺切片檢查，以排除攝護腺癌。

抽血可檢測攝護腺特異抗原（PSA）指數是否有異常升高；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

切片檢查分2種 經直腸超音波導引方式需防感染

目前臨床上常見的切片方式有2種

●標準方式的「經直腸超音波導引攝護腺平均切片」：透過肛門插入超音波導引針頭進行取樣，需服用長5-7天抗生素預防感染，有可能出現直腸不適、感染發生等併發症。

更重要的是，由於超音波無法清楚辨識腫瘤位置，雖然採平均分布的12針切片，陽性診斷率僅約13%至30%。

如果切片是良性的，有可能真的沒有腫瘤，也可能是有腫瘤但沒有切到（如圖1）。如果確診是攝護腺癌，還須了解腫瘤的惡性度高低（Gleason Score格里森分數由低至高為6-10分，6分算低度惡性，7分算中度，8-10分為高度惡性，據報導拜登總統為9分）

●「經會陰磁振造影融合攝護腺標靶切片」:需自費。

2種方式讓診斷更精準 自費mpMRI無感染問題

「經直腸超音波導引攝護腺平均切片」目前有2種方式可以讓攝護腺癌得診斷更安全、更精準，分別是自2024年12起健保給付的抽血檢驗「攝護腺健康指數Prostate Health Index PHI」，以及目前仍需自費的「經會陰磁振造影MRI融合標靶切片」。

●健保抽血檢驗「攝護腺健康指數PHI」

攝護腺健康指數PHI就是參考3種跟PSA相關的指數所算出的數值（p2PSA/fPSA x Tpsa），來決定是否需要接受切片檢查，就像參考3組情報員的資訊，精確度一定比一組情報員更精準的意思。

在PSA 4-10 ng/ml的灰色模糊地帶，如果PHI > 35才安排「經直腸超音波導引攝護腺平均切片12針」，最多可以減少71%不必要的切片，癌症陽性診斷率最多可以上升4.7-8.6倍，但是還是有可能會遺漏診斷18%中高惡性度攝護腺癌（格里森7-10分）的風險！

●自費「經會陰高階多參數磁振造影（mpMRI）融合攝護腺標靶切片」

在PSA偏高時，就先安排自費高階多參數磁振造影（因為還不是癌症），就像先用高科技衛星/無人機檢視戰場有無敵人，如果沒看到病灶就可以比較放心追蹤，如果有看到疑似病灶（MRI分數PI-RADS 3/4/5），就建議安排「經會陰高階多參數磁振造影（mpMRI）融合攝護腺標靶切片」，有看到病灶再做標靶切片，精準度一定會更高，而且是經會陰入針，較不會有被大便感染的疑慮，學理上來說是目前世界準則中最推薦的診斷方式。

圖A：標準「經直腸攝護腺平均切片12針」的攝護腺切片檢查，超音波導引是經直腸，攝護腺切片入針也是經直腸，腫瘤偵測精準度有限，通常僅在攝護腺的4個象限各切3針共12針

圖B：如果mpMRI有看到疑似的腫瘤（PI-RADS 3-5）時，安排「經會陰高階多參數磁振造影（mpMRI）融合攝護腺標靶切片」，針對每一個疑似病灶做數針的切片檢查。（圖片引用自臺灣楓城泌尿學會：攝護腺癌症系列介紹）

台灣攝護腺癌症初診斷的期別跟美國很不一樣，美國初診斷就是第4期的比例不到5%，台灣卻高達30.1%，如何幫台灣民眾安全準確的早期診斷攝護腺癌降低死亡率，是政府與台灣泌尿科醫學會努力的目標。

臺灣楓城泌尿學會的民眾衛教篇章有「攝護腺癌症系列介紹」，民眾可參閱。（作者為高雄榮民總醫院泌尿外科教授、台大醫院泌尿部兼任主治醫師、臺灣泌尿科醫學會 第24屆教育委員會副主委）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法