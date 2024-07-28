健康網》降血脂「藥」小心 打拳喝7公升水無尿 送醫竟腎衰竭

橫紋肌溶解症常出現肌肉疼痛、無力、深色尿症狀等。醫師指出，這可能引起急、慢性腎衰竭，是一種嚴重的降膽固醇藥併發症；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕38歲男子是從小鍛練的國術選手，4年前膽固醇過高，開始服用降膽固醇藥物。2個禮拜前在太陽底下打了幾個小時的拳，過程中喝了7公升的水，突然發現自己數個鐘頭都不需要小便，且沒辦法控制肌肉。由於患者長期服用降膽固醇藥物，又劇烈運動損毀肌肉，引發嚴重「橫紋肌溶解」，送醫時急性腎衰竭，在經過治療後才逐漸恢復排尿功能。

腎臟科醫師江守山在臉書專頁「江守山醫師」發文分享個案指出，患者被送到內科急診的時候，產生嚴重的橫紋肌溶解導致急性腎衰竭，Cr由正常值的0.7突然要升到3.5。相當於他的過濾率（GFR）在這幾個鐘頭之內都是零，表示他都沒有排除任何廢物。

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經過一番治療之後患者終於開始小便，抽血的時候血中肌氨酸激脢（CK值）也高達上千。這是由長期服用降膽固醇藥物，導致於肌肉中輔酶Q10（CoQ10）合成被阻斷，肌肉CoQ10不足，在劇烈運動之下就產生肌肉的損毀，造成嚴重的橫紋肌溶解症。

江守山指出，橫紋肌溶解是可能引起急、慢性腎衰竭的一種嚴重的降膽固醇藥的併發症，這位先生使用降膽固醇藥物，是一種誤用。一個禮拜打4、5次拳，打完拳之後再去測膽固醇一定是會偏高的。若不了解病人的生理狀況，只是看膽固醇數值就想要開藥給他吃，可要小心把一個體格健美的人，變成了尿毒病患。

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