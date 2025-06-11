健康網》確診狂咳嗽？ 營養師推「5護喉食材」 綠茶入列

營養師分享，咳嗽不止者可以喝綠茶潤滑喉嚨、保持喉嚨濕潤；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期屬新冠疫情流行高峰期，有些確診患者上呼吸道症狀多，如咳嗽、喉嚨痛等。除了喝水舒緩喉嚨不適外，好食課營養師李宜樺Anna也在臉書專頁發文建議，民眾可以攝取具有抗菌、抗發炎功效的蜂蜜、薑黃、生薑、豆漿，或是可以潤滑喉嚨、保持喉嚨濕潤的綠茶，來緩解病情。

止咳5飲食 生薑降低喉嚨腫脹感

●蜂蜜：蜂蜜不僅可以潤滑及舒緩喉嚨，更具有抗菌、抗發炎等功效，人體試驗也證實服用蜂蜜可有效緩解咳嗽。

請繼續往下閱讀...

●生薑：薑具有抗發炎、降低喉嚨腫脹等功效，研究也顯示食用生薑可舒緩呼吸道肌肉，有助於緩咳。

●薑黃：薑黃中的活性成分具有抗發炎及抗氧化等功效，有助於緩解喉嚨發炎情形及咳嗽。

●綠茶：研究顯示綠茶中部分兒茶素具有抗菌的功效，亦有人體實驗證實可降低咳嗽現象；另外，飲用溫熱的茶類也可維持喉嚨濕潤，降低不適感。

●自煮豆漿：黃豆中的大豆異黃酮有助降低發炎情形，研究也發現大豆食品的攝取與呼吸道疾病風險及患者咳痰情形呈負相關。

李宜樺提醒，咳嗽不適除了食用上述5大護喉食材，另外有3類食物要避免食用，像是精製甜食、油炸食物與組織胺食物。

●精製甜食：甜食易刺激喉嚨，恐加重發炎及卡痰情形。

●油炸食物：容易引起身體發炎，加重咳嗽及喉嚨乾癢症狀。

●組織胺食物：組織胺與體內發炎、過敏機制有關，會使身體產生紅腫熱痛及黏液增加等症狀，若本身已經處於發炎狀態，或對組織胺較敏感者，建議少吃高組織胺食物，例如加工肉品及起司等。

營養師提醒，若本身處於發炎狀態，建議少吃高組織胺食物，如起司；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法