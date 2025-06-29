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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》肺癌不是無聲殺手！ 國健署示警肺部「求救信號」

2025/06/29 21:39

國健署推動「低劑量電腦斷層掃描」（LDCT）肺癌篩檢政策，針對高風險族群提供免費檢查；示意圖。（圖取自shutterstock）

國健署推動「低劑量電腦斷層掃描」（LDCT）肺癌篩檢政策，針對高風險族群提供免費檢查；示意圖。（圖取自shutterstock）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肺癌蟬聯國人十大癌症死因之首，根據衛福部統計，其致死率居高不下。國健署在臉書發文表示，若能及早篩檢、早期發現，肺癌的治療效果與存活率可大幅提升，已自2022年7月1日起推動「低劑量電腦斷層掃描」（LDCT）肺癌篩檢政策，針對高風險族群提供每2年1次的免費檢查。篩檢對象包括具肺癌家族史者與重度吸菸者。此政策由政府全額補助，並由全國202家健保特約醫療院所提供服務。

國健署指出，參與篩檢的院所組成專業醫療團隊，包括放射診斷專科醫師、胸腔內科與外科醫師、醫事放射師及個案管理師，確保從篩檢到後續追蹤的品質與流程順暢。民眾可透過國健署網站查詢篩檢院所名單，或先行致電醫療院所聯繫窗口預約，節省等候時間。若有疑問，亦可撥打諮詢專線（02）2522-0888轉896，由專人提供進一步說明。

肺癌初期多半症狀不明顯，但若能認識肺部「求救信號」，有助提升警覺，及早就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

肺癌初期多半症狀不明顯，但若能認識肺部「求救信號」，有助提升警覺，及早就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

肺癌初期多半症狀不明顯，但若能認識肺部「求救信號」，有助提升警覺，及早就醫。常見早期徵兆包括：持續咳嗽且未見改善、咳痰帶血絲或咳血、呼吸急促或出現喘鳴聲、胸痛持續且逐漸惡化、聲音沙啞、骨關節疼痛、體重明顯減輕、食慾不振。國健署提醒，雖然上述症狀不必然代表罹患肺癌，但仍應儘速尋求醫師專業診斷，以免延誤治療時機。

造成肺癌的危險因子多樣，除了眾所皆知的吸菸危害外，還包括空氣污染、職場暴露於石綿與砷等致癌物質、居家氡氣暴露、家族病史、既往肺部疾病（如結核病、慢性阻塞性肺病）及烹調時未使用抽油煙機等。國健署強調，肺癌不是無聲殺手，只要提高警覺、善用政府資源，就能大幅提高早期診斷率，爭取治療黃金期。政府的免費LDCT肺癌篩檢計畫，正是守護全民健康的重要利器。

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