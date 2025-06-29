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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》HPV病毒超過百種 2種「高風險型」釀子宮頸癌

2025/06/29 21:34

食藥署指出，接種疫苗能有效預防高風險型HPV感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，接種疫苗能有效預防高風險型HPV感染；圖為情境照。（圖取自freepik）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕我平常很健康，為什麼還要打HPV疫苗？這和癌症有什麼關係？ 面對民眾常見疑問，食藥署於官方臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，HPV（人類乳突病毒）與子宮頸癌的發生密切相關，接種疫苗不僅保護個人健康，更是一項全民防癌策略。

根據說明，人體細胞在基因的調控下，會不斷地生長、分裂，最終自然凋亡。但若基因受到病毒、化學物質或紫外線等外來因素干擾，就可能導致細胞異常增生，甚至癌變。

早在1983年，德國科學家Harald Zur Hausen首次發現HPV病毒能將其基因「植入」人類子宮頸的正常細胞中，造成細胞變異與癌化，這項發現改寫醫學界對癌症成因的理解，也讓Zur Hausen博士在2008年榮獲諾貝爾生理醫學獎。

食藥署說明，在子宮頸癌病例中，高達7成以上是由HPV-16與HPV-18這2種「高風險型」病毒所致；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署說明，在子宮頸癌病例中，高達7成以上是由HPV-16與HPV-18這2種「高風險型」病毒所致；圖為情境照。（圖取自freepik）

目前研究顯示，約有5-8成的人在一生中會接觸到HPV，特別是在開始有性行為後，感染風險顯著上升。雖然HPV病毒型別超過100種，但在子宮頸癌病例中，高達7成以上是由HPV-16與HPV-18這2種「高風險型」病毒所致。

所幸，現今已有疫苗能有效預防這些高風險型HPV感染。台灣目前核准使用的HPV疫苗共有3種，包含二價、四價與九價疫苗，皆可提供對HPV-16與HPV-18的保護，預防效果可持續約8年。食藥署強調，接種疫苗並非僅限於年輕女性，而是全民健康的重要議題。透過疫苗接種與定期篩檢，可大幅降低罹患子宮頸癌的風險。防癌應以「預防勝於治療」為原則，及早行動、守護健康不嫌早。

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