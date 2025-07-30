沈玉琳肝炎》肝臟保健不能等 遠離高糖與高油飲食

主持人沈玉琳疑似猛爆性肝炎住院，營養師劉怡里提醒，想在日常生活裡護肝，仍必須由飲食和生活習慣中做起，像是多吃含維生素B群、維生素C、蛋白質，避免高油和高糖飲食。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕活躍在演藝圈的知名主持人沈玉琳，29日驚傳緊急住進加護病房，原因疑似猛爆性肝炎，引發演藝圈好友頻頻關心。最新新消息傳出，他並未昏迷，也無腦水腫。營養專家提醒，想在日常生活裡護肝，仍必須由飲食和生活習慣中做起，像是多吃含維生素B群、維生素C、蛋白質，避免高油和高糖飲食、戒酒，更重要的是別亂服藥、不吃發霉食物。

營養師劉怡里曾在其臉書粉專「劉怡里 營養師」發文分享，肝是沉默的器官，而且是身體內重要的解毒和營養代謝的器官，因此肝臟在體內的重要性是無可取代的，建議平日從飲食和生活習慣中做好肝的保養。

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護肝營養素

●維生素B群：每天記得攝取1碗綠色蔬菜，如地瓜葉、花椰菜、青江菜等食物，因為維生素B群有助於加強肝臟在代謝毒素、三大營養素和酒精的功能。

●維生素C：每天選擇高維生素C的水果，如芭樂、奇異果、小番茄等，有助於肝臟的修復，減少發炎，維持體內抗氧化能力。

●優質蛋白質：足夠的蛋白質如蛋、奶、魚、豆類等，有助於肝臟的健康，但是要注意過量的蛋白質，反而易造成肝臟傷害。

●穀胱甘肽：在肝臟解毒酵素系統中扮演重要的角色，將脂溶性有毒物質排出體外，食物中可以挑選蘆筍、酪梨、菠菜、葡萄柚、番茄等。

護肝注意事項

●預防脂肪肝：高油、高糖飲食習慣都會造成脂肪肝，而脂肪肝也是肝癌三部曲的前身，所以控制體重與規律運動可以有效預防。

●戒酒：過多的酒精，在體內形成三酸甘油脂，囤積在肝臟，對肝臟造成慢性發炎的傷害，尤其是肝發炎的病人建議戒酒。

●不要亂服藥物：來路不明的藥物，容易造成肝臟毒害，建議不要自己隨便亂買成藥使用。

●不要吃發霉的食物：尤其是堅果類的花生、穀物類等，因為貯存環境不當，會產生毒害肝臟的黃麴毒素，所以建議要冷藏，而過期或是發霉食物，勿再食用。

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