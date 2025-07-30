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沈玉琳肝炎》陶子、石英、楊傳廣都曾受猛爆性肝炎襲擊 醫：連動到腦就不妙了

2025/07/30 14:50

藝人沈玉琳29日因猛爆性肝炎就醫。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，若連動到腦就不妙了。（資料照）

藝人沈玉琳29日因猛爆性肝炎就醫。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，若連動到腦就不妙了。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳29日因猛爆性肝炎就醫。過去不少名人也患過猛爆性肝炎，包括陶子、石英、楊傳廣等人。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，很多人以為這只是肝的問題。但其實，真正讓人命危的，不是肝臟本身，而是肝臟連動到「腦」以後的全面失控。

包括沈玉琳在內，四位名人都是B型肝炎帶原者。石英生前因拍戲勞累，服用「保健食品」，於60歲引發猛爆性肝炎，需要緊急換肝。最後由兒子林義山先生捐肝救父，救回一命；楊傳廣也是在65歲時才知道自己是B型肝炎帶原者，68歲差點因猛爆性肝炎喪命，也因這場病，查出他罹患肝硬化、肝癌。

陶子曾兩度爆肝，罹患過猛爆性肝炎，病後對自己的作息徹底調整，不再沒天沒夜錄影，當年主持直播節目時，曾6年沒有好好坐下來吃一頓飯，身體垮掉後，開始愛惜生命不再熬夜、喝酒。

張家銘解釋，「急性肝衰竭」（Acute Liver Failure）是指一個本來肝功能正常的人，在短短幾天到幾週內，肝臟突然失去代謝、解毒、合成功能，並迅速出現肝昏迷、腦水腫、出血傾向等危急情況。

張家銘說，「猛爆性肝炎」（Fulminant Hepatitis）正是引發這一切的最凶猛原因之一。它可能來自病毒性肝炎（如B肝）、藥物或某些毒素，導致肝細胞大面積壞死，身體來不及反應，就已陷入衰竭。

張家銘指出，一項來自英國倫敦國王學院的研究，分析2000年至2022年間逾1100位猛爆性肝衰竭患者的資料與解剖報告，結果顯示：死亡時真正有明顯腦水腫者不到三成，而出現腦疝的更少，不到5%。他進一步說明，這代表過去20年來的重症醫療與腦壓控制，確實成功挽救了許多仍清醒的腦部功能。這也提供一項重要訊號：腦水腫不是一定無法避免，而是需要提早發現、及早處理。

4項忠告 提醒爆肝人注意

以下是張家銘對每位熬夜加班、三餐不定又有肝病家族史者的忠告：

●不要忽略腦霧與疲倦感：尤其是已知有肝病病史者，若出現精神不濟、情緒失控，要主動檢查肝功能與氨濃度。

●飲食抗發炎是關鍵：多吃深色蔬菜、莓果、好油脂，少吃加工食品、過量紅肉與糖。

●肝功能定期篩檢不可少：尤其是B型肝炎帶原、脂肪肝或經常飲酒者。

●睡眠與壓力管理是粒線體救星：睡得好、心情穩，腦與肝才能維持正常代謝與產能。

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