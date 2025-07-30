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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》8旬阿公認不得子女不是失智 醫揭真相

2025/07/30 13:02

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，對於銀髮族突然退化的情況，不可輕忽，應詳細檢查是否有腦部外傷變化；圖為情境照。（圖取自freepik）

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，對於銀髮族突然退化的情況，不可輕忽，應詳細檢查是否有腦部外傷變化；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一位80歲的阿公突然動作變慢、走路不穩、講話越來越不清楚，最近甚至連子女都認不得，一度還被懷疑罹患失智症。後來，經過腦部斷層掃描檢查才找到真正原因，原來是左側慢性硬腦膜下出血。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在粉絲專頁「Icu醫生陳志金」發文提醒，對於跌倒的長輩多一點警覺，也需要多一點雞婆，多多關心周遭的人，才能找到真正病因。

陳志金說，這位80歲的阿公，明明2個月前，阿公還行動自如，不僅可以下田種菜，每天還都要喝一杯巷子口賣的「涼的」，怎麼瞬間就變成另一個人似的？突然動作變慢、走路不穩、講話越來越不清楚，最近甚至連子女都認不得。後來，家人帶著阿公去診所，診所醫師表明這是阿公年紀大的退化，患了失智症，建議子女把他帶到大醫院做失智評估，可以當申請外籍看護照顧依據。

去了大醫院，神經科醫師替阿公做了詳細的失智問卷評估。目前醫療機構會以臨床失智症評估量表（Clinical Dementia Rating，CDR）來評估失智者的嚴重程度，其主要評量項目包括記憶力、定向力、判斷和解決問題的能力、社區事物處理、家居和嗜好及個人照料等6個層面。經仔細詢問發覺阿公的退化速度太快，一般常見的失智症在初期幾乎都是「逐漸」變嚴重，並不會進展得如此快速。於是，醫師幫他安排腦部的斷層掃描檢查，果然找到了真正的凶手。

陳志金在ICU病房裡，打開病人腦部斷層掃描檢查的畫面，同步向家屬做說明，阿公患的是左側慢性硬腦膜下出血，這個情況一般是頭部外傷造成的。他告訴家屬，這種出血是慢性出血（指一點一點慢慢滲血），推估撞到頭部的時間，有可能是在症狀開始出現的幾個星期前，甚至是2、3個月前。

這樣的提醒讓家屬想起，過年前阿公在田間跌倒、撞到頭。經過開刀引流管讓積血導流出來，阿公的症狀明顯改善。後來阿公可以如願下田去種菜了。

陳志金提醒，對於每一位曾歷經頭部外傷或撞擊的病人，都會提醒家屬不能輕忽，即使現階段出血量很少或沒有任何異常，還是要留意2個月內有沒有出現「退化」的症狀，像是語言障礙、經常跌倒、反應變慢等，如果有這些表現，千萬不要以只是退化就結案，一定要再回來看神經內科做後續追蹤與檢查。

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