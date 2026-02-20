自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》過年家聚最重要叮嚀 「你做癌篩了沒？」

2026/02/20 14:32

癌症不可怕，家醫科醫師林智文提供，政府補助的「5癌篩檢」，藉由家聚時間，大家相邀去做癌篩、保健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過年家聚，養生話題一定是不少，上年紀的親戚更要彼此叮嚀做好癌篩。家醫科醫師林智文指出，政府有「五癌篩檢」補助，大家早一步檢查，既保護自己，也保護家人。

林智文在西園醫院衛教資料分享一個在診間的個案，一位上班族早一步檢查，既保護自己，也保護家人。某天公司安排員工接受政府補助的乳房X光攝影檢查，同事都去，她原本想找藉口跳過，心想：「我這麼健康，應該不用吧？」最後還是被同事一句「早點檢查比較安心」給說服。

沒想到幾天後報告讓她愣住了，她看著報告上的字眼─「疑似異常，需進一步鑑別」。她的手心瞬間冒汗。她表示，沒摸到腫塊、沒有疼痛，怎麼會有問題？醫師耐心解釋：「乳癌初期通常沒有症狀，要安排超音波與穿刺檢查確認。」等待結果的時間彷彿被拉得很長，她在夜裡輾轉難眠，更害怕孩子長大後沒有母親陪伴。

一週後，醫師告訴她：「是零期乳癌，只需要微創手術，治癒率非常高。」她的眼淚在那瞬間掉了下來，是釋然，也是感謝—幸好有去做篩檢。

她手術切除範圍小、不需化療，只要短期放射治療。恢復期間，她仍能正常工作、陪孩子上學。醫師告訴她：「若晚一年來，情況可能就完全不同了。」

治療結束後，她在社群平台上分享自己的經驗：「我沒有症狀，但篩檢救了我。」有幾位媽媽看完後隔天就去預約篩檢，其中一人後來也及早發現乳房病灶，對她感激不已。

她明白，自己那一趟看似例行的乳房攝影，不只是一次檢查，而是一道改變命運的分水嶺。現在，她每年按時回院追蹤，也總把政府的「五癌篩檢」資訊分享給朋友，希望更多人受益：

●乳癌：40-74歲女性可接受乳房X光攝影，每2年1次。

●子宮頸癌：30歲以上女性可做抹片檢查，每1年1次（25-29歲女性每3年1次）。

●大腸癌：45-74歲男女（有家族史40歲開始）可做糞便潛血檢查，每2年1次。

●口腔癌：30歲以上吸菸或嚼檳榔者，每2年1次。

●肺癌：高風險族群可做低劑量電腦斷層（LDCT），包括有家族史者或重度吸菸者，每2年1次。

林智文表示，癌症並不可怕，可怕的是忽略了能拯救生命的那一次篩檢。癌症初期通常沒症狀，藉由篩檢早期發現，治癒率很高。因此，早一步檢查，既保護自己，也保護家人。

