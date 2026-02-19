自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

金馬新春閱讀趣》家屬說一定要救他 卻在他昏迷時做了這件事

2026/02/19 23:57

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒出版新書《我放不下手中的溫度》，以他在加護病房內看到殘酷親人如何把親情擺一邊，冷漠且殘忍對待親人；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒出版新書《我放不下手中的溫度》，以他在加護病房內看到殘酷親人如何把親情擺一邊，冷漠且殘忍對待親人；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

文/黃軒（胸腔暨重症醫學科醫師）

清晨，加護病房的燈光昏暗而冰冷，監控儀器發出低沉的「滴滴」聲，如同生命的倒計時鐘，在寂靜中顯得格外刺耳。陳先生平躺在病床上，皮膚不再灰白，帶著一絲淡淡的血色，但他的胸口仍連著呼吸器，隨著機器的節奏微微起伏。輸液管從他的手臂蜿蜒而出，尿管靜靜地掛在床邊，監控螢幕上的數字緩慢跳動，像是在訴說一場尚未結束的戰鬥。

監控器數據顯示血壓90/60（微弱但回升），心跳每分鐘80次（穩定），意識評分（GCS）為3（昏迷狀態，正常為15分）。

我站在病床前，身影略顯疲憊，手中拿著病歷板，目光掃過陳先生的生命體徵。護理師小靜正在調整點滴速度，她的動作輕柔且專注，額頭上掛著幾滴汗珠，那是連夜值班的痕跡。

我低聲問：「昨晚的情況怎麼樣？」
她輕聲回應：「穩定，但血壓還是偏低。腎功能指標不太好，可能需要透析支持。」我眉頭微皺，心肌梗塞之後，心臟功能受損，連帶引發心肺衰竭，甚至腎臟也不堪重負。這是一場多重器官的連鎖危機，每一步都如履薄冰。我接著說：「安排血液透析，穩定他的腎功能，密切監測心臟和肺部，不能讓他再惡化。」

小靜點頭，迅速記下指令，轉身準備透析設備。病房內的氣氛沉重卻少了幾分緊張，醫療團隊的每個動作都帶著無聲的默契。加護病房的探視時間到了，走廊上響起急促的腳步聲。陳先生的大哥、二哥和妹妹走了進來，3人的身影在昏暗的燈光下顯得有些模糊，臉上還寫著慌亂，但多了一層疲憊與哀傷。

大哥聲音低沉：「醫師，他現在怎麼樣了？」他站在病床前，雙手叉在腰間，目光緊鎖在陳先生蒼白的臉上，似乎想從平靜的呼吸中尋找一絲希望。

二哥語氣急切：「他會醒過來吧？不會一直這樣躺著吧？」他站在大哥身旁，手指不自覺地攥緊外套，眼神在監視器和陳先生的臉之間來回游移。

妹妹淚水盈眶：「醫師，他還有救吧？你們一定會救他的，對不對？」她站在床尾，雙手緊握著欄杆，眼淚一滴滴滑落，聲音顫抖得幾乎破碎。

我放下病歷，轉身面向他們，語氣平穩地說：「陳先生的情況已經穩定，但仍有危險。急性心肌梗塞導致心肺功能衰竭，腎臟也受到影響，我們已經為他做了心導管手術，接下來需要靠透析和呼吸器支持。他還沒脫離險境，但我們正在盡全力。」

大哥聽完低頭沉默片刻，然後抬起頭，眼神中多了幾分堅定：「醫生，不管多難，你們一定要救他。」妹妹點頭，眼淚止不住地流：「對，他不能有事……我們不能失去他。」二哥則低聲喃喃，像是在說服自己：「生命是最珍貴的，只要他能活下來，什麼都好說。」

我看著他們3人，點了點頭，語氣溫暖卻不失專業：「我們醫療團隊的想法和你們一樣，生命是最珍貴的，我們不會放棄。」他們站在病床前，靜靜地看著陳先生，病房內的氣氛溫暖了片刻。那一刻，我感受到他們對陳先生的愛，也感受到自己肩上的責任。

第1週的轉變

時間一天天過去，加護病房的日子像被拉長的膠捲，每一刻都充滿緊張與等待。陳先生的生命體徵逐漸穩定，血壓緩慢回升，心跳平穩，意識評分從3分進步到8分。透析機的嗡嗡聲成為病房的新背景音，他的腎功能在醫療支持下勉強維持。大哥、二哥和妹妹輪流來探望，但神情已不像最初那樣焦急。

大哥語氣平淡：「護理師，他醒了嗎？什麼時候能下床？」小靜專業回應：「他的情況穩定下來了，但意識還在恢復中，還需要時間。」

二哥隨口問道：「那他什麼時候能回家？」他低頭滑著手機，語氣漫不經心，像是例行公事。

妹妹淡淡地說：「好吧，等你們通知……」她轉身離開，腳步輕快，像是要逃離沉重的氛圍。

我站在一旁默默觀察，他們的情緒轉變顯而易見，從最初的悲傷與恐懼，到現在的敷衍與冷漠。我心裡泛起一絲疑惑，但做為醫師，我的注意力必須集中在病人身上。

第2週的疏遠

第2週的某個清晨，加護病房內只剩護理人員忙碌的身影。探病名單上空空如也，家屬已兩天沒出現。一個外籍看護推著一袋尿布走進病房，放下後便匆匆離開。
小淳輕聲問她：「大哥他們呢？怎麼好幾天沒來了？」

外籍看護語氣淡漠：「他們說很忙，沒時間來。」

護理師小淳嘆了口氣，語氣帶著無奈：「可是陳先生狀況有進步啊，血壓和尿量都穩定了，意識也進步到八分了……這麼重要的時候，家人怎麼能不來呢？」

我聽到這番對話，走過來拍了拍小淳的肩膀：「家屬有他們的難處，我們能做的就是把病人照顧好。」小淳點頭，卻掩不住眼中的失望。

那天，我決定親自聯繫陳先生的妹妹：「陳小姐嗎？我是加護病房的黃醫師。陳先生的狀況有進步，但接下來需要轉到呼吸加護中心，進行脫離呼吸器的治療。這是很關鍵的一步，我建議您過來一趟。」

電話那頭沉默幾秒，妹妹的聲音終於傳來，透著不耐與憤怒：「什麼？轉去別的地方？他還沒恢復，你們就放棄治療了？」

我耐心解釋：「不是放棄，而是進入下一個治療階段。呼吸加護中心有專門的團隊，可以幫他脫離呼吸器，恢復自主呼吸。」

妹妹語氣冷硬：「你們這不是推卸責任嗎？他還不能回家，你們憑什麼這麼做？我們家屬可沒有放棄任何治療！」

我深吸一口氣，語氣柔和：「我們理解您的擔憂，但這是專業的醫療程序，為的是陳先生的健康。

請您務必過來，我們需要您簽字，也希望您能了解後續計畫。」

電話掛斷，我看著陳先生的病床，心中五味雜陳。醫療團隊的努力從未停歇，但家屬的態度卻在悄然改變。

（擷取自時報出版社）

（擷取自時報出版社）

妹妹的不滿

幾小時後，妹妹匆匆趕到加護病房，臉色陰沉，步伐急促，怒氣寫滿臉上。她站在病床前，雙手叉腰，眼神充滿指責地看著我，語氣尖銳說：「為什麼轉去呼吸加護中心？他還沒完全恢復，你們就這樣轉來轉去，萬一出事怎麼辦？」

我冷靜回覆：「陳先生的意識已經有進步，但長期依賴呼吸器對他不利。呼吸加護中心有專業設備和團隊，可以幫他脫離機器，恢復自主呼吸。這是目前最好的治療方向。」

小淳補充：「我們沒有放棄治療，每一步都是為了讓他恢復得更好、更快。」
妹妹冷笑一聲，語氣帶著不屑：「好吧，你們說的專業我也不懂。只是到時候出了什麼問題，我們家屬可不會善罷甘休。」
她轉身離開，腳步沉重，帶著一絲無奈。我看著她的背影，心中隱隱不安。醫療團隊推著陳先生的病床，準備轉往呼吸加護中心。他的臉色已有血色，胸口隨著呼吸機緩慢起伏。

我對小淳說：「治療的路很漫長，但每一步都是為了讓他重獲新生。即使家屬不理解，我們也要堅守職責。」

呼吸加護中心

陳先生平躺在病床上，呼吸器的管路依然連在他的口中，但眼皮開始微微顫動，像是沉睡已久的靈魂在掙扎著甦醒。

監控器數據顯示血壓95/65（緩慢回升），心跳每分鐘75次（穩定），意識評分從8分進步到10分，腎功能在透析支持下維持穩定。他的四肢被安全約束帶固定，防止無意識的掙扎拔掉管路。

陳先生的眼睛突然睜開，視線模糊地掃過四周，目光中帶著驚恐，眉頭緊鎖，呼吸瞬間變得急促。

他試圖移動手臂，卻發現被約束帶綁住，手指用力掙扎，似乎想拔掉口中的呼吸管。他額頭冒出冷汗，像是在說：「這是什麼地方？為什麼我不能動?!」

他的身體不安地扭動，監視器發出刺耳的警報聲，打破了病房的寧靜。小靜立刻放下手中的東西，快步走到他身旁，俯身靠近，語氣溫柔而鎮定：「陳先生，冷靜下來，你現在在醫院，我們正在幫你恢復。請聽我說，你的生命被搶救回來了，一切都在控制中。」

陳先生仍試圖掙扎，眼神中充滿恐懼。他搖著頭，想說話卻發不出聲，只直勾勾地看著護理師，額頭的冷汗愈來愈多。

小靜繼續安撫：「你因為心臟問題昏迷很久，我們為你做了手術，現在你的身體正在恢復。這裡是呼吸加護中心，我們會幫你拔掉呼吸器，但需要再等兩天。」

陳先生的眼神漸漸從驚恐轉為疑惑，呼吸慢慢平穩，但仍帶著一絲不安。他的手指微微動了動，像是在測試四肢是否聽從指揮。

小靜準備為陳先生進行抽痰和更換尿布，她拿起吸痰管靠近時，陳先生的眼神瞬間變得驚恐，頭部微微擺動，似乎想避開。他的手腕用力拉扯約束帶，試圖反抗，眼中閃過抗拒的光芒。

小靜語氣溫和說：「陳先生，請配合我們，這樣你會舒服很多。抽痰只是短暫的，能讓你呼吸更順暢。我知道會不舒服，但我會很小心。」

她輕輕扶住陳先生的臉，將吸痰管伸入氣管，細心地操作。陳先生眉頭緊皺，眼角滲出淚水，但掙扎的動作漸漸減弱，身體慢慢放鬆下來。小靜微笑鼓勵：「太好了！你做得非常棒，現在是不是感覺好多了？」陳先生的眼神微微放鬆，試著點點頭，嘴角微微抖動，像是在表達一絲感激。

我走進病房，看到這一幕，輕輕拍了拍陳先生的手臂說：「陳先生，你做得很好。你的身體正在恢復，血壓和心跳都很穩定。明天我們準備幫你拔掉呼吸器，你很快就能自己呼吸了。」

陳先生的眼睛猛地睜大，眼神中閃過驚喜與感激。他微微點頭，眼眶泛紅，淚水凝聚在眼角。

小靜微笑著說：「我們都很高興看到你的進步，你真的很努力，明天將是你重獲新生的一天。」

淚珠從陳先生的眼角滑落，他努力點頭，嘴角微微上揚，眼神中充滿希望與信任。
小淳則鼓勵說：「加油，陳先生，明天我們一起完成最後一步。」

陳先生的眼神堅定，緩緩閉上眼睛，嘴角帶著笑意，像是對未來充滿期待。

隔天清晨，醫療團隊圍繞在陳先生的病床旁，我站在床頭，手持喉鏡，護理師們各自就位，準備好氧氣面罩和監控設備。

我冷靜下令：「準備拔管，監控他的血氧和心跳，隨時應對突發狀況。」

小靜輕輕扶住陳先生的頭，我小心翼翼地拔出氣管插管。隨著管路離開他的氣道，陳先生猛地咳嗽幾聲，隨後發出沙啞而微弱的呼吸聲。他的胸口開始自主起伏，雖然虛弱，卻是生命的證明。

小淳觀察監視器：「血氧90％，心跳穩定，自主呼吸正常！」

我鬆了一口氣，臉上露出難得的笑容：「成功了！陳先生，你做到了！」

陳先生的眼睛緩緩睜開，淚水模糊了視線。他試著開口，聲音沙啞卻充滿情感：「謝……謝你們……」

那一刻，病房內的氣氛變得溫暖而明亮。陽光從窗外灑進來，光影交錯在陳先生的臉上，他的生命從陰霾中逐漸走向光明。醫療團隊默默整理設備，臉上帶著疲憊卻滿足的笑容。

我對護理師們說：「從鬼門關搶回的生命，帶著希望重新出發。我們的重症醫師責任，就是讓每個在死亡邊緣掙扎的病人，能活著看到明天的陽光。」

轉入普通病房的孤單

幾天後，陳先生的狀況穩定，呼吸器拔除，腎功能在透析支持下逐步恢復。他被轉入普通病房，床邊的環境簡單而冷清，沒有鮮花、水果或家人的陪伴。小靜微笑著鼓勵：「陳先生，恭喜你，接下來你在這裡好好康復，很快就能回家了。」

陳先生點頭，聲音依然虛弱：「謝謝你們……真的謝謝。」
小靜撥通妹妹的號碼：「陳小姐嗎？陳先生的情況穩定，呼吸器已拔除，請您過來陪他轉到普通病房，他需要家人的陪伴。」

妹妹的聲音冷淡而敷衍：「知道了，我有空再過去。」

兩天後，妹妹終於出現。她推開病房門，臉上毫無表情，穿著深色外套，手中空無一物。她的目光掃過病房，最終落在陳先生身上。

妹妹語氣平淡：「你……看起來好多了。」

陳先生勉強笑了笑，眼神中帶著期待：「謝謝妳來看我。大哥他們呢？」

妹妹眼神飄忽，沒有直視他：「他們都沒空。」

她站在床邊，手插在口袋裡，沉默幾分鐘後轉身離開。陳先生看著她的背影，眼中閃過一絲失落。

他試著撐起身子，動作緩慢而吃力，像是想抓住什麼，卻終究無力。

3個月後的門診重逢

3個月後，陳先生的身影出現我的門診門口。他坐著輪椅，由一名外籍看護推進來。他的臉色蒼白，目光空洞，手中拿著一疊文件，雙手微微顫抖。我本想問他康復的情況，卻被他的眼神震住——那是一種混合著絕望與憤怒的神情。

他沒有說話，直接遞上文件。我接過一看，上面是財產轉移的協議，簽名、手印、日期一應俱全，所有財產已轉到大哥、二哥和妹妹名下。

陳先生聲音低沉沙啞：「我所有東西……都沒了……」

我翻閱文件，日期對應到他住院的第一週，那時他還在加護病房昏迷不醒，根本不可能簽字。我的眼神變得銳利，語氣逐漸嚴肅：「陳先生，這些是你簽的？當時你插著呼吸器，怎麼可能簽字？」

陳先生眼中滿是疑惑與痛苦：「他們說是我簽的……我也不記得……但上面有我的手印和指紋……」

我指著文件，語氣激動：「這不可能！你當時昏迷不醒，他們肯定趁你無意識時偽造了這些！我會幫你作證，這是違法的！」

陳先生的眼神從震驚轉為憤怒，眼角滑落一滴淚：「醫師……你願意幫我？我能追回財產嗎？」

我站起身，語氣堅定：「我會幫你！我會提供所有住院紀錄，證明你當時無法簽字。你去找律師，把這些交給法院處理！」
陳先生眼中閃過希望的光芒，他深深鞠躬，轉身離開，雖然身體仍然虛弱，卻帶著決心。

我心想：「在醫院裡，我救的不僅是生命，還有希望。當真相被揭露，公義得以伸張，這才是我們做為重症醫者的使命。可陳先生的路，還遠未結束。」

我回到座位，翻開他的病歷，目光停留在那些冰冷的數據上——心肌梗塞、心肺衰竭、腎衰竭……這些數字背後是他與死神搏鬥的每一個瞬間，也是醫療團隊日夜奮戰的痕跡。然而，比身體更重的傷卻來自他的親人。那一刻，我下定決心要陪他走完這段追討公道的路。

《我放不下手中的溫度》新書可上各通路購買實體書或電子書。（以上節錄《我放不下手中的溫度》一書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中