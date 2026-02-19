自由電子報
健康 > 杏林動態

全國UCC典範台南永川醫院春節照常服務 就診量全國居冠

2026/02/19 17:30

大年初三（19），不少就診民眾來就診，衛福部長石崇良與民眾寒暄、賀節，民眾則對於永川醫院候診時間及收費讚不絕口。（記者蔡文居攝）

大年初三（19），不少就診民眾來就診，衛福部長石崇良與民眾寒暄、賀節，民眾則對於永川醫院候診時間及收費讚不絕口。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市中西區成功路永川醫院，自（2025）去年11月2日起成為台南市首家也是唯一的假日輕急症中心試辦醫院，提供民眾假日即時醫療服務。今（2026）年春節連假，永川醫院照常提供服務，每天門診量相當於一家中型醫院的急診量，表現亮眼。衛福部長石崇良今天特別到台南永川醫院視察，了解它是怎麼辦到的，並感謝醫護、工作人員犧牲假日守護大家的健康。

衛福部健保署自去年起推動「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC, Urgent Care Center）」試辦方案，鼓勵地區醫院於週日及國定假日期間提供輕度急症的醫療服務，以提升社區民眾就醫可近性，並協助分流大型醫院急診壅塞情形。衛福部從六都開始試辦，並擇定13家據點，永川醫院是台南唯一加入的醫院，全國13個據點開診後，永川醫院開辦首日就診數遙遙領先，甚至比其他12個據點的總合還要多，堪稱全國UCC的典範。

石崇良表示，輕急症中心開診後，衛福部發現永川醫院就診人數最多，開辦首日就多達100多人，其他大多是個位數，最多1、20個。今年春節初一、初二就診量，1天超過300人，大約是一家中型醫院的急診量，因此他特別下來謝謝醫師護理人員等工作人員，感謝他們犧牲假日守護大家的健康。

永川醫院為台南唯一的假日輕急症中心試辦醫院，購置全新的X光設備提供民眾最佳服務，衛福部長石崇良春節特地造訪，慰問及感謝醫療人員的辛勞。（記者蔡文居攝）

永川醫院為台南唯一的假日輕急症中心試辦醫院，購置全新的X光設備提供民眾最佳服務，衛福部長石崇良春節特地造訪，慰問及感謝醫療人員的辛勞。（記者蔡文居攝）

永川醫院的前身為「楊耳鼻喉科診所」，深耕地方50餘年，一家3代有多名醫師。春假期間大家也都犧牲假日，出來輪值上班，服務民眾。院長蘇祐達表示，包括家人在內，醫院本身有10名醫生，加上台南各大醫院也有醫生來支援，醫院1年365天全年無休，今年春節連假也照常服務。尤其，假日台南觀光客不少，民眾有受傷及就診需求，因小診所沒營業，旅宿業也都推薦遊客來就診。

在醫療費用方面，輕急症中心比照診所、地區醫院部分負擔150元，掛號費也僅150，遠低於醫學中心急診收費。今天大年初三，不少就診民眾來就診，對於永川醫院候診時間短及合理收費也都讚不絕口。

永川醫院老院長楊英雄醫師（坐輪椅）、擔任院長的女婿蘇祐達（左6 ） ，一家多人擔任醫師及醫療人員，春節也出來輪班服務民就診需求。圖為一家人與部長石崇良合照（左4）。（記者蔡文居攝）

永川醫院老院長楊英雄醫師（坐輪椅）、擔任院長的女婿蘇祐達（左6 ） ，一家多人擔任醫師及醫療人員，春節也出來輪班服務民就診需求。圖為一家人與部長石崇良合照（左4）。（記者蔡文居攝）

衛福部長石崇良（中）今天特別到台南永川醫院視察，並感謝醫護、工作人員犧牲假日守護大家的健康。（記者蔡文居攝）

衛福部長石崇良（中）今天特別到台南永川醫院視察，並感謝醫護、工作人員犧牲假日守護大家的健康。（記者蔡文居攝）

