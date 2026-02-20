自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

過年吃太好又熬夜 醫警：小心心臟病、中風找上門

2026/02/20 07:20

過年期間團圓圍爐，吃好又油膩，加上熬夜追劇、打牌，心臟內科醫師李碩粲提醒注意心血管疾病找上身。（記者黃良傑攝）

過年期間團圓圍爐，吃好又油膩，加上熬夜追劇、打牌，心臟內科醫師李碩粲提醒注意心血管疾病找上身。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕過年期間團圓圍爐，吃得好卻較平日油膩，還會熬夜追劇、打牌，心臟內科醫師提醒注意心血管疾病及腦中風等疾病恐找上身，尤其又遇到氣溫下降或遇寒流來襲，如果血壓上升、頭痛，甚至合併噁心、嘔吐或視力模糊、手腳無力、口齒不清等症狀，就可能是中風的前兆，應特別留意、小心。

高雄好心診所心臟內科醫師李碩粲表示，每年農曆春節前後時段，氣溫較多機會出現驟降，加上守歲、打牌等過年習俗，連假期間的飲食、生活作息，反而比平常工作日還不正常，容易引發心血管方面的疾病。他表示心血管疾病包括冠狀動脈疾病（如狹心症、心肌梗塞）、其他重要動脈血管病變（如主動脈剝離、破裂），以及因腦部血管阻塞（缺血性）或破裂（出血性），通稱為腦中風；還有心臟無法有效供血的心臟衰竭、心律不整（心跳不規則或過快）、瓣膜性心臟病等，主要造成的原因就是「三高」，即高血壓、高血糖、高血脂。農曆過年期間的不當飲食及不良習慣，尤其是過量飲酒、吸菸、缺乏運動、長期熬夜等，還有多油多鹽少纖維的飲食，都是導致心血管疾病的主因。

此外，年節時分常遇寒流來襲，或氣溫驟降、溫差變大，一旦天冷血管易收縮，只要發生胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、心悸、頭暈、噁心、冒冷汗等急性症狀，就必須注意高血壓及冠心症的問題。李碩粲提醒民眾年節連假期間，應該戒菸限酒，維持健康飲食與適當運動，多吃蔬菜解膩食物，睡眠必須充足，如有高血壓等心血管疾病，或有家族史者，返鄉團聚圍爐時，原醫囑的藥物也應帶在身上，並定時服用，以防萬一。

若遇氣溫驟降時，必須做好保暖工作，若出現胸悶、喘、臉歪手垂等症狀，尤其又合併噁心、嘔吐或視力模糊、手腳無力，口齒不清等症狀，就可能是中風的前兆，務必趕緊就醫，透過藥物治療，避免引發腦中風或心肌梗塞，以免喪失治療黃金時機。

