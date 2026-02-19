自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》賴清德屏東發福袋 婦疑炎熱昏倒

2026/02/19 19:31

總統賴清德在屏東發放福袋時，疑似因天氣太熱，一名阿嬤排隊昏倒。（記者葉永騫攝）

總統賴清德在屏東發放福袋時，疑似因天氣太熱，一名阿嬤排隊昏倒。（記者葉永騫攝）

〔健康頻道／綜合報導〕大年初三（19）總統賴清德到屏東走春時，發生意外插曲：一名老婦人疑似熱暈。賴總統立即上前關心遞水並協助婦人就醫。

衛福部國健署表示，患者發生熱傷害時，可能會在太陽直接照射的地方，而且當下的天氣可能屬於高濕熱環境，周圍的人應該要：

「蔭涼」：把患者移動到蔭涼通風處，使其不要繼續待在發生熱傷害的地點，可以選擇樹下、附近店家、騎樓下等有遮蔽物的安全且蔭涼地方進行下一步驟，並且讓附近圍觀民眾與患者保持一段距離，勿形成人牆把通風之地變得不通風。

「脫衣」：有時候可能是患者的衣物穿得不夠透氣或是緊繃導致熱傷害發生，需要鬆脫衣物且勸導患者平躺休息，若患者出現熱痙攣的抽筋情形，應適度地將患者抽筋之肌肉拉長伸展，並且持續觀察患者的狀態是否有好轉的情形。

「散熱」：對於中重度的熱傷害，尤其是對於嚴重的中暑，快速散熱降溫至39度以下，是決定病人預後的重要關鍵。其方法包括：

●將身體泡在冷水中（頭要在水面上），經由冷水之傳導與對流降溫，目前認為是最有效最快的降溫方法。

●在無法泡冷水的狀況下，脫去衣服後，在身體上潑冷水，再用風扇吹或搧風，讓空氣移動產生風，促進蒸發以加強蒸發散熱。

●可置冰袋或冰寶於手臂、腋窩、頸、膝等表皮血流豐富處，以加強散熱。如果患者已失去意識或是劇烈痙攣，應執行「叫叫CABD」等步驟：檢查意識、求救、壓胸、暢通呼吸道、檢查呼吸、電擊，應該讓患者呈昏迷體位（側臥頭向後仰），並且確認其呼吸道是暢通的，盡快求救將其送醫治療，送醫途中仍應持續降溫，為患者爭取更多黃金時間，要注意的是，即使患者在急救過程中醒來，也應抬送醫院，嚴禁讓患者自立行走，更不能讓患者逞強離開視線直至醫護救援人員到來。

「喝水」：需患者意識清楚才能進行此步驟，避免患者無法自行吞嚥水而產生其他危險。提供患者電解質飲料，例如運動飲料；或是含少許鹽分的冷開水，對於熱痙攣或熱衰竭等病況皆建議給予補充等張或高張液體，使患者體內的電解質與水分可趨於平衡。

「送醫」：若是在任一處理過程中發現患者的情況已經超出可以面對的情況，不能有任何猶豫或自我逞強的情形發生，應該盡快尋求醫護人員的救助，緊急報案專線為：119，在等待救護車的同時應該重複做前面四個步驟。

