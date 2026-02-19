自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

春節3起魚刺、竹籤卡喉 竹秀院長：假牙族要當心

2026/02/19 14:40

過年聚餐當心魚刺來亂，南投竹山秀傳醫院春節已有3起魚刺、竹籤卡喉案例，該院院長莊碧焜提醒老、幼與假牙族群應特別小心。（竹秀醫院提供）

過年聚餐當心魚刺來亂，南投竹山秀傳醫院春節已有3起魚刺、竹籤卡喉案例，該院院長莊碧焜提醒老、幼與假牙族群應特別小心。（竹秀醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕過年團圓聚餐當心魚刺來亂！南投縣竹山秀傳醫院，春節5天已有3起魚刺、竹籤卡喉案例，其中有彰化53歲婦人除夕就被魚刺卡到，咳嗽4天到了今（19）天大年初三前來就醫；院方提醒除了老人、小孩要注意魚刺，若是假牙族群，更因假牙敏感度低，也容易吞進魚刺，呼籲飲食要特別留意。

竹秀院長、耳鼻喉科醫師莊碧焜表示，春節期間他待命耳鼻喉科的醫療服務，早在小年夜晚上，就有71歲阿嬤在吃飯時，不小心被魚刺卡住喉嚨前來就醫。

大年初二則是有14歲男生，吃羊肉爐意外吞進尖細竹籤，研判是不慎吞入竹筷掉落的竹屑所致，經內視鏡夾除皆無大礙。

今初三則有返回南投的彰化婦人，因除夕被魚刺卡到喉嚨痛了好多天，雖有至診所檢查，但異物感仍在，今到院經Ｘ光、內視鏡檢查未有發現，研判是食道遭刮傷，或是魚刺可能已進入食道內部，因此先給予消炎藥物，後續再觀察是否需以食道鏡檢查。

莊碧焜說，老人、小孩吃魚務必小心魚刺，喝魚湯也要注意，若有戴假牙，因假牙敏感度不如真牙，也容易誤吞，需特別小心，另外，若卡到魚刺切勿喝醋、吞飯，應儘速就醫才能避免惡化。

