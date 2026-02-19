自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

陳光復重摔》治療後「往好方向走」認識昏迷指數

2026/02/19 16:01

澎湖縣長陳光復摔倒重傷，凌天航空緊急啟動後送。（凌天航空提供）

澎湖縣長陳光復摔倒重傷，凌天航空緊急啟動後送。（凌天航空提供）

〔健康頻道／綜合報導〕澎湖縣長陳光復於17日在文化局演藝廳下樓時踩空重摔，且當下失去意識；目前緊急後送至高雄榮總。或許大家多聽過「昏迷指數」數字愈高愈好；但細節與判定仍不大清楚。

據報導，當時陳光復後腦受到撞擊，造成蜘蛛網膜下出血，失去意識。年初一開進行腦壓減壓手術後，昏迷指數已由5轉為7。知情人士透露，他的狀況往「好的方向發展」，但未來1個月是關鍵期。

大家多少都聽過昏迷指數一詞，國軍桃園總醫院說明，格拉斯哥昏迷量表（Glasgow Coma Scale；GCS）是各醫院之醫師及醫療人員和救護車之救護技術員用來統一描述病人清醒程度的標準；是由睜眼、語言和運動三項動作評估後的總和，滿分為15分，表示警醒、機敏、意識清楚。昏迷程度越嚴重者的昏迷指數越低分，小於等於7分表示昏迷，最低為3分表示深度昏迷。昏迷指數的評估方式為：

睜眼反應（1～4分）

4分：有人靠近不需叫喚自動張開眼睛。

3分：需呼叫其姓名才能張開眼睛。

2分：需給予痛刺激才能張開眼睛。

1分：對於刺激及痛楚完全無反應。

C：眼睛腫脹無法睜開。

語言反應（1～5分）

5分：人、時、地、物均能清楚回答。

4分：可應答，但人、時、地不清楚，對話混淆不清。

3分：只能說一些不適當的單字、詞。

2分：只能發出無法分辨的聲音。

1分：無任何反應。

T：氣管插管或氣管切開無法正常發聲。

A：失語症。

運動反應（1～6分）

6分：可依指令做正確動作。

5分：能除去痛覺刺激原。

4分：對痛刺激肢體呈退縮反應。

3分：對痛刺激肢體呈屈曲反應。

2分：對痛刺激肢體呈伸展反應。

1分：疼痛刺激下無任何反應。

