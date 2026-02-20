打牌、追劇作息亂套 小毛病冒出身體警訊

▲熬夜打牌、追劇等作息延後，都會破壞睡眠節律，易使自律神經系統和內分泌受影響；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／周志傑

每到春節連假結束，門診常會出現這樣的病人：「醫師，我說不出來哪裡不舒服，但就是全身不對勁。」明明放假應該開開心心，卻開始出現疲倦、胃脹、心悸、胸悶、睡不好。這些看似零碎的小毛病，其實是身體在提醒我們—假期，對身體來說，並不一定是「休息」。

影響自律神經與內分泌

首先最常被忽略的，是「睡眠節律的破壞」。春節期間難免會熬夜追劇、打牌、滑手機，作息延後成了大多數人的常態。很多人以為「有睡滿就好」，但睡眠品質與睡眠時間點同樣重要，當生理時鐘錯亂，會直接影響到自律神經與內分泌，結果導致白天精神不濟、注意力不集中，晚上卻更難入睡，形成惡性循環。對於本來就有高血壓、心臟病或自律神經失調的人，更可能出現心悸、胸悶等不適。

請繼續往下閱讀...

放假身體卻沒有休息

第2個關鍵是「心理壓力並沒有因為放假而消失」。春節看似熱鬧，其實暗藏壓力來源：長時間的家庭相處、親友關心帶來的無形比較、乃至於返鄉的舟車勞頓，加上對年後工作的焦慮，都可能讓身體長期累積的壓力一次浮現。而這些心理壓力不一定以情緒低落作為表現，反而常以身體症狀出現，例如腸胃不適、頭暈、肩頸僵硬，這些都是家醫科門診常見的情境。

第3個原因是「過度放鬆的生活方式」。例如高油、高糖飲食、飲酒頻率增加、活動量明顯下降，雖然只有短短幾天，但就足以讓血糖、血壓、腸胃功能出現波動。

經常有許多慢性病患者在假期後抽血檢查數值變差，也都只能不好意思地跟醫師說：「醫師歹勢，過年吃尚好啦！」雖然這不一定代表疾病突然明顯惡化，但卻是身體對於「過度放鬆」產生了警訊。

有哪些狀況需要特別留意呢？若出現失眠持續1週以上、反覆心悸胸悶、情緒低落影響生活，或腸胃不適遲遲未改善，就不該僅以「假期症候群」帶過，這往往是身體發出的警訊。

盡快讓生活節奏重新穩定

真正的休息，不是毫無節制的放縱，而是讓生活節奏重新回到穩定，規律作息、恢復活動與整理心理壓力，往往比單純補眠更重要。必要時，也應及早尋求醫師協助。

（作者為恩主公醫院家醫科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法