健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

三高族保心4撇步 遠離中風、心臟病

2026/02/20 05:30

▲心血管疾病患者除了每天早晚量血壓外，也應遵醫囑規律服藥；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲心血管疾病患者除了每天早晚量血壓外，也應遵醫囑規律服藥；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者王俊忠／台南報導

農曆春節期間，民眾走春聚餐、享用年菜之際，寒流來襲的低溫與飲食偏油偏鹹，也讓心血管疾病風險升高。醫師提醒，春節向來是心血管疾病好發時期，民眾應提高警覺。根據國健署調查，20歲以上國人約有4至7成出現高血壓、高血糖或高血脂等三高異常卻不自知，不及時調整生活行為或接受治療，恐增加心臟病與中風風險。

每天要依醫囑規律服藥

成大醫院內科主治醫師葉建寬指出，春節連假期間飲食與作息容易失衡，心血管疾病患者與三高族群更應留意日常細節，並整理出「保心4撇步」，助民眾健康一整年。

▲葉建寬醫師提醒，心血管疾病患者可依國健署722法則在家量測血壓。（成大醫院提供）

▲葉建寬醫師提醒，心血管疾病患者可依國健署722法則在家量測血壓。（成大醫院提供）

●飲食需有度，掌握三少一高

葉建寬表示，年菜多為油炸、糖醋或勾芡料理，熱量與鈉含量偏高，容易增加心血管負擔。一般民眾可依國健署建議，遵循少油、少鹽、少糖及高纖的「三少一高」原則。高血壓患者可考慮「得舒飲食」（DASH），選擇全穀雜糧、天天5份蔬菜與5份水果、低脂乳製品，並以白肉或豆製品取代紅肉；春節吃火鍋時，應避免喝湯並減少加工火鍋料。

●動靜皆宜，戒菸限酒

春節期間仍建議每週至少進行150分鐘的中等強度運動，如快走、騎自行車或爬樓梯。吸菸與二手菸皆危害心血管健康，飲酒則應節制，男性每日不超過2個酒精單位，女性不超過1個酒精單位。

●注意保暖，避免溫差刺激

春節期間乍暖還寒，低溫容易誘發心血管疾病急性發作。心血管疾病患者應避免飯後立即泡澡，運動時避開寒冷清早與飯後，並留意頭頸部與四肢末端保暖。

●規律量血壓，按時服藥

葉建寬提醒，心血管疾病患者可在家遵循「722」血壓量測原則，連續7天量測，早晚各1次，每次量測2次取平均值。同時每天都應依醫囑規律服藥，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難或單側肢體無力等徵兆，應立即就醫，避免延誤治療。

