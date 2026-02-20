春節血液安全庫存量告急 台中庫存O型血剩1.2天、全國奧援

台灣血液基金會董事長侯勝茂（右）向捐血人致贈紅包，獻上新年祝福。（基金會提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕今天是馬年大年初四，台中捐血中心告急稱，庫存O型血僅剩1.2天，各型血平均僅剩2.2天，供應大台中各醫療院所病患需用告急，啟動由台北等捐血中心調撥支援血袋，台灣血液基金會董事長侯勝茂說，正常血液庫存量為7至10天，若低於4天為「急缺」警戒狀態，拜託民眾踴躍捐血。

馬年春節期間各地天氣晴朗，民眾扶老攜幼走春，年味相當濃重，不過，全台各地捐血中心血液安全庫存量，全血平均僅3.8天，特別是台中捐血中心庫存O型血僅剩1.2天，為「急缺」警戒狀態，捐血人數明顯下降，然而急診、重大手術、癌症治療、慢性病患及意外醫療需求增加，導致血液庫存量持續見底。

台灣血液基金會董事長侯勝茂表示，全台各捐血中心血液庫存量平均僅3.8天，A型4.4天、B型4.7天、O型2.9天及AB型5.3天，其中以台中最缺，A、B、O血型僅剩1.2天到3.2天，供應非常吃緊。

台北、新竹和高雄捐血中心，共支援A型血230袋、B型血210袋、O型血40袋和AB型血10袋，合計支援490袋給台中，由於 O 型血各中心庫存皆偏低，僅能支援台中40袋，血液基金會特別呼籲民眾踴躍捐血，春節期間捐血地點，可上台灣血液基金會官方網站或LINE「愛捐血」官方帳號查詢，捐血地點查詢。（https://www.blood.org.tw/xcevent）

