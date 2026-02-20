春節流感疫情創4年同期最低 羅一鈞：流感平安年

今年春節獲益於春節類流感特別門診、健保春節開診獎勵、UCC等分流措施，類流感急診就診人次創下近4年同期最低。示意圖。（資料照，記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕春節連假已經過半，但近期流感疫情並未出現明顯的變化，衛福部疾管署統計，農曆初三（19日）類流感急診就診人次較前一日與往年同期都來得下降。疾管署長羅一鈞指出，春節類流感急診就診高峰通常落在初二，但今年獲益於疫苗接種與分流措施，就診人次創下近4年同期最低。

羅一鈞說明，今年初二類流感急診就診計3966人次，創近4年同農曆日（初二）最低，且僅去年（6693人次）和前年（6791人次）的6成左右，主要與本流感季疫苗打氣好，10月起全國已打公費流感疫苗674萬劑史上最高，以及今年春節透過春節類流感特別門診、健保春節開診獎勵、UCC等分流有關。

不過，羅一鈞提醒，目前B型流感已經逐漸取代A型流感，社區當中大概各半、甚至有些第一線醫師可能看到B流比A流更多，預期開工開學後可能從校園和職場開始會有B流升溫，跟日本流感疫情現在A、B流各半的趨勢一致。

羅一鈞指出，B流特點是較常影響腸胃和肌肉，腸胃不適（腹痛、腹瀉）、小腿酸痛可能較明顯，嚴重甚至可能引發橫紋肌溶解症，目前公費流感疫苗還有大約8萬劑，預計3月就會用完，呼籲還沒打的公費對象（50歲以上、幼兒、中小學生、孕婦、醫事人員等）要打要快。

此外，羅一鈞指出，雖然收假在即，但春節到元宵期間大型活動仍多，長輩和慢性病患仍要注意自我防範，隨身攜帶乾洗手液勤洗手，在人潮擁擠的地方可以戴口罩，做好防疫保平安。

另疾管署副署長林明誠說明，初三類流感急診就診計3147人次，較前一日的3966人次下降20.7%，且與近三年同農曆日比較，較2025年同期的6356人次下降50.5%，較2024年同期的6608人次下降52.4%，較2023年同期3585人次下降12.2%。

