賴清德遭嘔吐物攻擊！同件衣服繼續跑行程 醫揭正確「反射動作」

總統賴清德（左）至台灣祀典武廟發紅包，未料，祀典武廟主委林培火（中）疑似諾羅病毒發威，忍不住嘔吐。（資料照，記者劉婉君攝）

〔記者林志怡／台北報導〕日前總統賴清德意外遭到嘔吐物噴濺，且患者自述家中有人感染諾羅病毒，但賴清德總統忙於公務，許久後才更換衣物。醫師姜冠宇提醒，患者發生噴射性嘔吐時，通常病毒濃度是最高的，當下其實反射動作該做的是把整個衣服都換掉。

近期賴清德總統拜年行程眾多，但初二到台南祀典武廟發紅包時，意外出現插曲，廟方主委因身體不適，在賴清德身邊噴射性嘔吐，後自述家中有人感染諾羅病毒，但賴清德並未立刻更換衣服，旋即趕赴下一場公開活動，一直到高雄場才更換衣服。

然而，姜冠宇提醒，如果諾羅病毒感染患者出現噴射性嘔吐，往往是處於病毒濃度最高的時期，如果遭到噴濺，當下最正確的反射動作應該是整個衣服都換掉，但接下來的「洗衣服」也是一大破口，千萬不能掉以輕心。

清洗遭到患者嘔吐物噴濺的衣物時，除了要先清掉嘔吐物，與其他衣服分開洗之外，民眾大多會覺得要用1000ppm次氯酸水、漂白水浸泡。但姜冠宇指出，其實這樣的清洗效率通常不夠，真正有效的處理方式是用60度的熱水清洗，再加上高溫烘乾。

姜冠宇解釋，諾羅病毒屬於非套膜病毒，只用冷水與一般的洗衣精常常洗不乾淨，甚至還會讓洗衣機會變成病毒擴散器，透過混洗、抖衣、門把與內槽殘留等途徑，把病毒帶到其他衣物和全家手上。

因此，姜冠宇強調，除了正確的清洗被污染的衣物，清洗後擦拭洗衣機門框、按鍵、洗衣籃等過程中使用到的器具與表面也非常重要，也建議民眾要常常換衣服，從過去的經驗來看，過年期間發現有諾羅病毒疫情，通常過年後就會有一波流行出現，民眾務必提高警覺。

疾管署副署長林明誠說，農曆初三腹瀉急診就診計2585人次，較前一日的2818下降8.3%，且與近3年同農曆日比較，較2025年同期的7781人次下降66.8%，較2024年同期的2101人次上升23%，較2023年同期的2607人次下降0.8%。

