健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

台灣兒童過重肥胖比例高 醫指營養午餐合格菜單背後「長期忽略的問題」

2026/02/20 13:02

現代社會多數家庭高度依賴外食或團膳。（資料照）

現代社會多數家庭高度依賴外食或團膳。（資料照）

〔記者董冠怡／台北報導〕現代社會多數家庭高度依賴外食或團膳，心臟血管外科醫師吳欣岱說，台灣國小、國中生過重和肥胖比例高，已不是長大再減肥就好的問題，學校營養午餐制度著重在營養素計算，但無明確機制排除超加工食品，加上便宜、穩定供應，長期忽略「合格菜單背後孩子實際吃進去的是什麼」，恐致健康風險，公共制度應替孩子把關，從源頭降低風險，不是等到問題發生再要求每個家庭自行承擔。

吳欣岱表示，許多人對美國人的既定印象是很胖，牛排、起司、奶油不離身，什麼都要配薯條，每次談到肥胖、心血管疾病，都會很自然認為「那是他們的問題，不會輪到我們」，但據台灣近年健康調查顯示，國小、國中生過重與肥胖比例介於25至30%，不只是體型的問題，而是和疾病風險連在一起。

她指出，兒童時期肥胖會顯著提高成年後罹患高血壓、第二型糖尿病、脂肪肝與心血管疾病的機率，甚至會提前出現胰島素阻抗與慢性發炎反，這不是長大再減肥就好的問題，甚至已是健康軌跡被提前改寫，孩子的健康不能再只靠家長自覺，也不能只在生病後才處理。

吳欣岱提到，美國已開始把重心從疾病治療轉向源頭預防，並提出「讓兒童再次健康」的政策方向，直接檢討孩子每天接觸到的飲食環境，不再只算熱量、脂肪比例，更在正面處理關鍵問題，即超加工食品大量進入兒童生活，正改變代謝、破壞飽足感，影響腸道與心理健康，要讓真正的食物回到餐盤，減少高度工業化、添加物密集、專門設計來取代正餐的食品。

她認為，台灣不缺營養師、計算營養素的制度，但卻長期忽略了「看似合格的菜單背後，孩子實際吃進去的是什麼」。校園有許多辛苦的營養師為孩子把關，但是目前營養午餐制度重點放在營養素計算，對於食物是否為超加工食品並無明確排除機制，使得工業食品只要「算得過去」，就能長期進入孩子的日常飲食。

當加工肉品、重組食品、過度調味的產品，因便宜、穩定、好供應而大量出現在校園，將形成制度性暴露風險。吳欣岱提及，孩子不是縮小版的大人，承受風險的能力更低、影響卻更長遠，因此蔣市府應思考，台北市全面推動營養午餐政策的同時，這筆公共預算，究竟是在填飽孩子還是讓孩子健康長大？

她直言，若連校園這個最應該被保護的空間，都無法協助把關，那就不能再把健康問題，全都推回家庭或個人，從減少超加工食品、提高原型食物比例、改善供餐環境到讓政策回到科學與長期健康效果，是公共責任的回歸，而非激進的改革，「談食物，其實是在談選擇用什麼方式，對待下一代。」

