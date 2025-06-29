健康網》每天排便才正常？ 醫曝「5情形中2項」是便秘

醫師指出，不是每天排便才算正常；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天天排便才是健康表現？胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤說明，不是每天排便才屬正常，據羅馬準則指出，若12個月中的任何12週內，在沒有服用瀉藥的情況下，每週出現排便次數少於3次、超過25%的排便為堅硬的糞便、超過25%的排便有排便不完全感、超過25%的排便需要過度用力，甚至是需要用手指輔助才能排便，5症狀中的2項，即診斷為便秘。

吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文分享，根據世界胃腸組織（WGO）定義說明，便秘是1種症狀，而非疾病。不同的患者對症狀有不同的感知，有些患者認為便秘是排便時需要用力（52%），而對另一些患者來說，則意味著糞便堅硬如顆粒狀（44%），或無法隨心所欲地排便（34%），或排便不頻繁（33%）。

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臨床上如何定義便秘？吳宗勤指出，不是每天都有排便才屬正常。臨床上認為，當患者在過去12個月中的任何12週內，在沒有服用瀉藥的情況下，報告出現以下至少2項症狀，即可診斷為便秘（羅馬準則）：

1. 每週排便次數少於3次。

2. 超過25%的排便為堅硬的糞便。

3. 超過25%的排便有排便不完全感。

4. 超過25%的排便需要過度用力。

5. 需要用手指輔助才能排便。

醫師建議，充足纖維、飲水量，有助於排便；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

日常做到4件事 助正常排便

吳宗勤建議，在不服藥的狀況下，可做好4件事，以便擁有正常排便狀況。不過，若以下的生活形態與飲食型態改變，仍然沒有辦法正常排便時，建議就醫考慮使用藥物，但不推薦購買成藥或酵素，長期下來，可能容易出現腸子變懶惰，到時候要調整回來就不是一次連續處方簽可解決的。

●正常飲食：1天3餐之外也許可以再有1-2次蔬菜或水果當點心，畢竟糞便的成因就是食物殘渣，如果沒有食物，何來糞便。

●適量纖維質：平均攝取25-35克纖維質，並慢慢增加，一下子過多的纖維質容易造成腹脹和脹氣，長期茹素的病人常常又脹又拉就是因為這個原因。

●水分攝取足夠：每次飲用300毫升，每日總量約體重公斤數x30的飲水量。如果仍然便秘，增加飲水量至體重公斤數字x40，如60公斤者，每天飲用1800毫升。過多的水分攝取可能會造成電解質不平衡，而讓腹脹更嚴重。

●適當運動：最推薦全身性運動，因核心肌群的力量增加，可讓我們在排便時，利用腹部的力量，形成正壓，使大便排出。

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