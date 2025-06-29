李小飛肝癌逝》如何防B、C肝炎？ 注意親密接觸、穿耳洞

國健署表示，B、C型肝炎主要是藉由體液或血液，經由親密接觸、輸血等途徑而傳染，要小心不安全之性行為與不必要的穿耳洞、刺青等行為。（示意圖，照片來源：shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國人慢性肝病、肝硬化及肝癌的肇因主要為B型肝炎及C型肝炎，民眾應該如何預防受到B、C型肝炎傳染？根據衛福部國健署資料指出，B、C型肝炎主要是藉由體液或血液，經由親密接觸、輸血、注射等途徑而傳染，要注意不安全之性行為與不必要的穿耳洞、刺青，或是共用牙刷或刮鬍刀等，才能避免感染。

國健署表示，B、C型肝炎主要藉由體液或血液，經由親密接觸、輸血、注射等途徑而傳染，一般分為垂直傳染及水平傳染2類。

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●垂直傳染

指帶原的母親在生產前後將B、C型肝炎病毒傳染給新生兒，台灣過去約有40-50％的帶原者，經由此途徑傳染。

●水平傳染

含有病毒的血液或體液，透過皮膚或黏膜進入體內而感染，因此輸入未經檢驗之血液及其製劑、共用針頭或注射器、針灸、穿耳洞、紋眉、刺青、共用牙刷或刮鬍刀、不安全之性行為等，都可能感染。

C型肝炎是經含有C型肝炎病毒的血液或體液，透過皮膚或黏膜進入體內而感染。其傳染途徑包括：輸血、打針、血液透析、針灸、刺青、紋眉、穿耳洞、共用牙刷或刮鬍刀、不安全之性行為等。

B型肝炎臨床症狀與預防方法

●臨床症狀

國健署表示，一般人多無症狀，少部份的人會有腹部不適、食慾不振、全身無力、疲倦、噁心、嘔吐、黃疸（如皮膚和眼白呈黃色）、茶色尿等情形。慢性帶原者常無症狀，或只出現容易疲累和倦怠等情形。

●預防方法

1.使用拋棄式注射針具，針灸針具或穿耳洞、刺青工具等須充分消毒滅菌，避免不必要的輸血、打針、針灸、刺青、穿耳洞等行為。

2.養成良好個人衛生習慣，不與別人共用刮鬍刀、牙刷、針頭、毛巾、指甲剪，以免刮破皮膚或黏膜而感染。

3.B型肝炎帶原者需特別注意防範傳染他人，尤其是工作上常需接觸傷口之醫療人員及牙醫。

4.避免多重性伴侶，並採取安全性行為。

5.建議曾接受性病診療者，應接受B、C型肝炎衛教及篩檢，如B型肝炎未帶原且無抗體者，應接種B型肝炎疫苗。

C型肝炎臨床症狀與預防方法

●臨床症狀

國健署表示，發病通常不明顯，急性感染後，約20-30%患者有臨床症狀，可能出現發燒、疲倦、厭食、隱約腹部不適、噁心、嘔吐或黃疸等相關症狀等。疾病嚴重度可從不明顯的症狀到會致命的猛爆性肝炎。

●預防方法

目前C型肝炎無疫苗可預防，應採取以下預防措施以避免感染：

1.使用拋棄式注射針具及針灸針具，穿耳洞、刺青工具等需充分消毒滅菌，並避免不必要的輸血、打針、針灸、刺青、穿耳洞等行為。

2.養成良好個人衛生習慣，不與別人共用刮鬍刀、牙刷、針具、刮痧板、指甲剪，以免刮破皮膚或黏膜而感染。

3.不從事無保護的性行為，正確且全程使用保險套。

4.醫療工作人員執行病患之醫療處置，如有血液暴露風險，應採取預防措施，避免相互傳染。

有感染C型肝炎風險的人，建議接受B、C型肝炎衛教及篩檢，如為HIV感染者及洗腎患者，建議依「愛滋病檢驗與治療指引」及「醫療機構血液透析感染管制措施指引」，每年定期監測anti-HCV血清學變化，以早期發現及早期治療，並保護自己的健康及避免傳染他人。

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