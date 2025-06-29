李小飛肝癌逝》遠離肝病 定期追蹤、發現、治療3招護肝

國健署指出，由於肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病的發生，並沒有明顯症狀，定期追蹤與治療，是護肝關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕70年代知名男星李小飛，他淡出演藝圈後在今年2月發現罹患肝癌第3期，治療後不敵病魔。根據衛福部肝病防治資料顯示，每年約13000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，慢性肝病及肝硬化為全國主要死因的第9位，肝癌則為全國主要癌症死因的第2位。國人慢性肝病、肝硬化及肝癌的肇因主要為B型肝炎及C型肝炎，因此，定期追蹤與治療，是防止病毒危害肝臟健康的關鍵。

知名男星李小飛因出演台灣首部蛙人電影《大地勇士》和電視劇《鹿鼎記》的「韋小寶」一角，成了家喻戶曉的明星。他在淡出演藝圈後定居新竹做骨董、水晶生意，從發現肝癌第3期，治療近半年就過世，令家人相當不捨。

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根據衛福部國健署調查指出，死於肝癌的病患中，約有70%的人為B型肝炎帶原者，而20%為慢性C型肝炎感染者。B型肝炎帶原者如持續有肝炎的發作，有15-20%會發生肝硬化，大大增加肝癌的發生率；而C型肝炎病毒感染至少會有一半以上變成慢性肝炎，其中約20%會導致肝硬化，而肝硬化者每年有3-5%會變成肝癌。

肝肝靜靜，有追有保庇，護肝3撇步

如何才能預防肝癌的發生呢?避免感染B、C型肝炎病毒，如為慢性B、C型肝炎患者，則要定期追蹤與治療，防止病毒危害肝臟健康，演變成肝硬化或肝癌。

由於肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病的發生，並沒有明顯症狀，尤其慢性B、C型肝炎患者，常因無症狀而忽略定期追蹤及治療，一旦發現身體不適，通常可能已進展為肝硬化或肝癌。國健署呼籲，民眾把握護肝3撇步，遠離肝病不煩惱：

1.「進行肝炎篩檢」: 若不知道自己是否有B、C型肝炎，國民健康署提供45-79歲之民眾，免費終身1次B型肝炎、C型肝炎篩檢服務，原住民朋友提早到40-79歲。

2.慢性B、C肝炎患者「要定期追蹤」: 若民眾篩檢發現血液B型肝炎抗原（HBsAg）陽性或C型肝炎抗體陽性（Anti-HCV）、C型肝炎病毒（HCV RNA），請記得至醫療院所肝膽腸胃科就醫，並依醫囑每3-6個月定期接受血液肝指數及腹部超音波等檢查，以早期發現肝臟病變。

3.「依照醫囑接受治療」: B、C型肝炎目前都有藥物可治療，且健保補助，民眾只要至合作的醫療院所就醫，並遵循醫師醫囑按時服藥，能有效治療病毒型肝炎，也能降低肝癌罹患風險。

養成良好生活習慣阻斷肝病3部曲

國民健康署提醒，罹患B、C型慢性肝炎民眾透過定期追蹤，能夠早期發現、適當治療，方能有效阻斷慢性肝炎演變成肝硬化或肝癌；另肝癌發生也與生活習慣有關，提醒大家也不要忘了養成健康飲食、規律運動、控制體重等良好生活習慣，避免形成非酒精性脂肪肝，以降低肝癌發生風險，一起守護肝的健康。

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