6旬翁大便帶血竟腺癌上身 達文西手術精準切除

賴以立主任（左）強調，大腸、直腸癌早期常無明顯症狀，民眾可藉由定期接受篩檢，早期發現早期治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕69歲黃姓男子因心血管疾病放過支架，每天服用抗凝血藥物，副作用是容易出血，近1年來發現大便中帶血不以為意，直到近來發現血便還有黏液，才到院求診接受大腸鏡檢查，赫然在直腸及乙狀結腸交界處發現疑似惡性腫瘤，確診是早期腺癌，經安排健保給付的達文西機械手臂輔助低前位直腸腫瘤切除手術，術後恢復良好順利返家休養。

仁愛長庚合作聯盟醫院大腸直腸外科主任賴以立表示，早期直腸癌常無明顯症狀，若出現排便急迫感、排便時帶血或粘液、排便不乾淨感（裡急後重）等狀況就要提高警覺。若家族中有人在年輕時就罹患大腸直腸癌，則家庭成員患上此病的機會也較高。若有多個親屬罹患此病，則患病風險更高。

請繼續往下閱讀...

賴以立表示，確診罹癌後傳統方式是用剖腹手術切除直腸及腫瘤，再進行大腸及肛門的吻合，由於骨盆底位置較深而視野不清晰，常常需要較大的傷口，同時也容易損傷血管神經叢，進而影響術後的生活品質。

賴以立指出，患者得知罹患惡性腫瘤相當錯愕，因確診是早期腺癌，建議接受根治性手術，採用健保給付的微創腹腔鏡或是達文西機械手臂輔助進行，依病人健康狀況、腫瘤距離肛門的位置，會有不同程度的風險以及後續的長期排便、排尿、性功能影響。若不願意接受手術，替代方案是接受輔助性治療後，經肛門直腸局部微創手術切除腫瘤，但缺點是有較高的復發率。

賴以立表示，患者術後隔天就能飲用流質飲食並下床走動，順利返家休養，約1個月後，1天仍須排便3次，並未出現排尿困難、性功能障礙或是排便失禁等症狀，手術相當成功。

賴以立強調，微創腹腔鏡手術在台灣有超過20年經驗，已是穩定成熟的治療；而達文西機械手臂則是近10年蓬勃發展的手術輔助技術，除能消除術者手部震顫、更能呈現清晰的視野，切除腫瘤及附屬組織、保留血管神經叢，提供更精準的療效。因大腸癌直腸癌早期常無明顯症狀，但可藉由定期接受篩檢，從而早期發現、早期治療、提升存活率，維持生活品質。

69歲黃姓男子大便帶血，大腸鏡檢查發現罹患腺癌（藍框處）。（記者陳建志翻攝）

