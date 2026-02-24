健康網》痠痛變日常 男比女更耐痛 小心身體正在慢慢崩壞

經過新春長假，上班族又回到久坐不動的工作崗位。食農專家韋恩引述研究指出，久坐對身體來說一點也不輕鬆，甚至可能把身體推進一種更難察覺的狀態─慢性低度發炎；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕男性比起女性來說，耐痛程度比較高，食農專家韋恩引述研究指出，中壯年的男性比高齡男性更耐痛，但是太耐痛這樣硬撐身體其實不是好事，疼痛不能拖，拖久會變成慢性發炎，恐怕會在某一天突然爆發出來。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」及部落格發文指出，一般人不知道的是，最容易被忽略的發炎元凶，往往不是油炸食物、也不是受傷，而是久坐不動。上班族一天可能久坐下來超過10小時，這看起來靜態，對身體來說卻一點也不輕鬆，甚至可能把身體推進一種更難察覺的狀態─慢性低度發炎。

請繼續往下閱讀...

韋恩表示，這類慢性發炎不一定會是給人典型的劇痛，反而常以肩頸緊、背部硬、膏肓痛、恢復變慢的形式，當人以為習慣這些疼痛之後，長期把痠痛變成一種惱人的日常，甚至會在某一次加班、睡不好、突然搬重物或週末暴衝運動，一次大爆炸，造成身體的崩壞。

最可怕的是，久坐肩頸痠痛的可怕之處在於不會立刻失能，卻會逐步拉低恢復能力，讓痠痛從偶發變成常態。生生優動物理治療所總院長林訓正就提醒，久坐導致血流緩慢，筋膜沾黏活動受限，需要個人化的評估與正確的運動、徒手介入，多喝水，並適當補充營養成分，讓筋膜滑動，血流通暢，身體的慢性發炎自然能恢復。

韋恩建議從營養補充做起，其目的可不是止痛，而是讓發炎能夠有效收斂，與物理治療等其他療程相得益彰，達到裡應外合、治標兼治本的完整調理：

●維生素D：是抗發炎的重要調節者，不只是骨骼相關營養素，它同時參與身體的免疫調節，也是身體抗氧化的總司令。

●天然抗氧化劑（蝦紅素、維生素E、穀胱甘肽等）：可調節氧化壓力。

●EPA（屬於Omega 3脂肪酸的一種）：提供長期脂肪酸平衡。外食人口往往攝取過多的Omega 6脂肪酸，造成人體傾向發炎性體質，所以更需要多補充EPA，找回平衡。

●鎂與鈣：支持神經肌肉放鬆與夜間恢復。對上班族而言，鎂的定位更適合放在把緊繃拉回可放鬆，而非保證止痛。

●B群與鋅：支援能量代謝與修復材料。每天攝取45毫克的鋅的受試者發炎指標明顯降低。而研究回顧指出，B群補充在壓力與疲勞感上有很好的幫助，尤其是維生素B1對於肌肉痠痛、肩膀僵硬具有很多科學證實的效果。

●纖維與益生菌：則從腸道層面全面降低慢性發炎，因為良好的腸道菌相可以分泌短鏈脂肪酸，因此能夠強化腸道屏障，降低身體的發炎指數、把上班族痠痛從局部肌肉帶往全身性的恢復系統。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法