自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》女性癌症發生率乳癌居首 醫解析篩檢工具一次看

2026/02/24 21:23

專家表示，乳房X光攝影對鈣化點的偵測十分敏感，有利於診斷早期乳癌；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

專家表示，乳房X光攝影對鈣化點的偵測十分敏感，有利於診斷早期乳癌；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部公布最新「112年癌症登記報告」，新發癌症人數為66,807人，年齡標準化發生率為每10萬人口318.9人，比起111年增加7.7人，女性癌症發生率排序中，乳癌居首位。面對乳癌威脅，東元綜合醫院高級健檢中心主任林洋鈺指出，選對篩檢方式是關鍵，年長女性適合乳房X光攝影有利診斷早期乳癌；年輕女性則需倚賴乳房超音波可評估乳房腫塊。

林洋鈺在東元綜合醫院網站上表示，「乳癌篩檢」是在乳房尚未呈現明顯腫塊、外型改變、異常分泌物、皮膚變化等現象前，即偵測出乳癌，以期能達到早期診斷、早期治療目標。常用的乳癌篩檢方式為乳房自我檢查、乳房X光攝影、乳房超音波、乳房磁振造影、乳癌癌症因子篩檢（CA153、CEA）等，他歸納各項乳癌篩檢方式、優缺點與臨床建議：

1.乳房自我檢查

女性乳房的大小會隨月經週期而略有變化，一般建議最好固定在每次月經結束後1星期內做自我檢查，如在按壓過程中發現無痛感的不明腫脹或硬塊，則應儘速就醫處理。專家認為此方法對早期偵測乳癌幫助有限，僅能作為輔助工具。

2.乳房X光攝影

乳癌在乳房X光攝影主要表現為針刺狀高密度腫塊、群聚型鈣化點、局部結構扭曲、皮膚與乳頭異常、腋下淋巴結腫大等，尤其適合乳房脂肪比率較高的年長女性。乳房X光攝影對鈣化點的偵測十分敏感，有利於診斷早期乳癌，能有效降低乳癌相關的死亡率達15-25%。

目前國民健康署補助45-69歲女性及40-44歲具乳癌家族史女性每2年1次乳房X光攝影檢查，一般建議在每次月經結束後1星期內接受檢查，建議要搭配乳房超音波檢查。

3.乳房超音波

該檢查適用乳腺緻密的年輕女性，其檢出率與乳房X光攝影相當。超音波可以有效評估乳房腫塊的型態與質地，若發現可疑病灶，還可再配合超音波導引，用細針抽取組織送檢。乳房超音波對於微小鈣化的偵測能力較弱，故須配合乳房X光攝影共同評估可疑病灶。

乳房超音波做為國人乳癌篩檢的工具是有其必要性的，篩檢年齡一般建議為30歲以上女性。

4.乳房磁振造影

對於做過小針矽膠注射隆乳者，因乳房超音波及乳房X光攝影對其均無法精確判讀，此時乳房磁振造影可做為此類族群乳癌篩檢之重要輔助工具。此外，美國癌症協會（ACS）還建議乳房磁振造影可使用於帶有乳癌基因（BRCA1、BRCA2）的病患的乳癌篩檢。

乳房磁振造影檢查費用高昂，再加上其偽陽性（檢查結果異常，但實際上無病灶）過高（20-30%），因此，僅推薦用於已確定病灶但診斷有疑慮的病人，或是乳癌確診病人做開刀前評估用。

5.乳癌癌症因子篩檢（CA153、CEA）

抽血檢測CA153與CEA雖然方便快速，但特異性與敏感性均不高。早期乳癌患者僅15-33%其數值會上升，且其他癌症、良性疾病甚至正常人也可能異常,僅適合輔助判斷。

林洋鈺總結，綜合目前所能獲得的證據資料，有效且適用於全體女性乳癌篩檢的檢查，僅限乳房超音波及乳房X光攝影，兩者合併使用可提高早期診斷率。

高級健檢中心主任林洋鈺對於乳癌篩檢的綜合建議。（圖取自東元綜合醫院網站）

高級健檢中心主任林洋鈺對於乳癌篩檢的綜合建議。（圖取自東元綜合醫院網站）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中