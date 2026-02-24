健康網》女性癌症發生率乳癌居首 醫解析篩檢工具一次看

專家表示，乳房X光攝影對鈣化點的偵測十分敏感，有利於診斷早期乳癌；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部公布最新「112年癌症登記報告」，新發癌症人數為66,807人，年齡標準化發生率為每10萬人口318.9人，比起111年增加7.7人，女性癌症發生率排序中，乳癌居首位。面對乳癌威脅，東元綜合醫院高級健檢中心主任林洋鈺指出，選對篩檢方式是關鍵，年長女性適合乳房X光攝影有利診斷早期乳癌；年輕女性則需倚賴乳房超音波可評估乳房腫塊。

林洋鈺在東元綜合醫院網站上表示，「乳癌篩檢」是在乳房尚未呈現明顯腫塊、外型改變、異常分泌物、皮膚變化等現象前，即偵測出乳癌，以期能達到早期診斷、早期治療目標。常用的乳癌篩檢方式為乳房自我檢查、乳房X光攝影、乳房超音波、乳房磁振造影、乳癌癌症因子篩檢（CA153、CEA）等，他歸納各項乳癌篩檢方式、優缺點與臨床建議：

1.乳房自我檢查

女性乳房的大小會隨月經週期而略有變化，一般建議最好固定在每次月經結束後1星期內做自我檢查，如在按壓過程中發現無痛感的不明腫脹或硬塊，則應儘速就醫處理。專家認為此方法對早期偵測乳癌幫助有限，僅能作為輔助工具。

2.乳房X光攝影

乳癌在乳房X光攝影主要表現為針刺狀高密度腫塊、群聚型鈣化點、局部結構扭曲、皮膚與乳頭異常、腋下淋巴結腫大等，尤其適合乳房脂肪比率較高的年長女性。乳房X光攝影對鈣化點的偵測十分敏感，有利於診斷早期乳癌，能有效降低乳癌相關的死亡率達15-25%。

目前國民健康署補助45-69歲女性及40-44歲具乳癌家族史女性每2年1次乳房X光攝影檢查，一般建議在每次月經結束後1星期內接受檢查，建議要搭配乳房超音波檢查。

3.乳房超音波

該檢查適用乳腺緻密的年輕女性，其檢出率與乳房X光攝影相當。超音波可以有效評估乳房腫塊的型態與質地，若發現可疑病灶，還可再配合超音波導引，用細針抽取組織送檢。乳房超音波對於微小鈣化的偵測能力較弱，故須配合乳房X光攝影共同評估可疑病灶。

乳房超音波做為國人乳癌篩檢的工具是有其必要性的，篩檢年齡一般建議為30歲以上女性。

4.乳房磁振造影

對於做過小針矽膠注射隆乳者，因乳房超音波及乳房X光攝影對其均無法精確判讀，此時乳房磁振造影可做為此類族群乳癌篩檢之重要輔助工具。此外，美國癌症協會（ACS）還建議乳房磁振造影可使用於帶有乳癌基因（BRCA1、BRCA2）的病患的乳癌篩檢。

乳房磁振造影檢查費用高昂，再加上其偽陽性（檢查結果異常，但實際上無病灶）過高（20-30%），因此，僅推薦用於已確定病灶但診斷有疑慮的病人，或是乳癌確診病人做開刀前評估用。

5.乳癌癌症因子篩檢（CA153、CEA）

抽血檢測CA153與CEA雖然方便快速，但特異性與敏感性均不高。早期乳癌患者僅15-33%其數值會上升，且其他癌症、良性疾病甚至正常人也可能異常,僅適合輔助判斷。

林洋鈺總結，綜合目前所能獲得的證據資料，有效且適用於全體女性乳癌篩檢的檢查，僅限乳房超音波及乳房X光攝影，兩者合併使用可提高早期診斷率。

高級健檢中心主任林洋鈺對於乳癌篩檢的綜合建議。（圖取自東元綜合醫院網站）

