健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不只傷牙！ 研究揭牙周病害心臟發炎3大導火線

2026/02/25 06:24

科博特診所院長劉博仁表示，國外研究指出，口腔問題之所以影響心臟，原因在於牙齦發炎流血時，口腔內的致病菌會趁機進入血液，進而導致心臟發炎；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕牙齒好壞不僅影響口腔衛生，其實也與心臟健康息息相關。科博特診所院長劉博仁表示，國外研究指出，口腔問題之所以影響心臟，原因在於牙齦發炎流血時，口腔內的致病菌會趁機進入血液，進而導致心臟發炎。此外，牙周炎或口腔感染會釋放發炎因子，加重血管硬化，也會傷害血管內皮細胞。他並指出，日常除補充含維生素C、D3、Omega-3脂肪酸等食物有助護心外，維持刷牙習慣、定期洗牙與進行專業護理，也可降低心血管事件發生風險。

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，1名患者飽受嚴重的牙周病與糖尿病困擾，牙齦經常紅腫、刷牙就流血，體力也變得很差。檢查後發現，他的心臟瓣膜已出現輕微發炎跡象。經營養調理、治療後，牙齦逐漸恢復健康，糖尿病指數變得穩定、心臟功能也明顯提升。

對此，劉博仁解釋，口腔可說是心血管的門戶。根據2026年1月發表在《Frontiers in Cellular and Infection Microbiology》的最新研究報告指出，口腔衛生與心臟健康有著密切相關的3條導火線：

細菌直接入血：牙齦發炎流血時，口腔內的致病菌會趁機進入血液，甚至在心臟瓣膜或血管壁上定居，直接導致心臟發炎。

全身性發炎連鎖反應：牙周發炎會釋放大量發炎因子，如：IL-6、CRP、TNF-a等，進入循環系統，加重血管硬化。

氧化壓力破壞：口腔感染會活化體內的發炎小體（NLRP3），產生過多氧化壓力，傷害血管內皮細胞。

劉博仁並進一步說明，據最新數據顯示，每天多刷牙1次，心血管事件風險可降低約9%；定期洗牙與專業護理，則能降低高達14%的風險。此外，日常飲食補充輔酵素Q10能增強牙齦抗氧化力，保護心臟細胞；高劑量維生素C能促進組織癒合，減少流血；維生素D3可調節免疫系統，減少骨質流失、降低全身發炎反應；Omega-3脂肪酸可幫助平衡體內發炎因子，降低心血管的負擔；微量元素，如鋅 Zn、硒 Se等，對於傷口癒合與免疫力也至關重要。

劉博仁強調，每天早晚搭配牙線或牙間刷正確刷牙，定期清潔牙結石，並且穩定血糖與補充足量營養，維持口腔健康，就是對心血管最好的保護。並提醒，若有長期牙齦問題千萬別輕忽，應及早處理才是護心守則。

